Antrenor de haltere din Botoșani, acuzat de agresarea sexuală a două minore. Cum explică bărbatul gesturile

Un antrenor de haltere din Botoșani este acuzat de corupere sexuală a minorelor, într-un scandal legat de activitatea lui la CS Botoșani. Bărbatul a fost pus sub control judiciar.

Magistrații au dispus însă ca suspectul să nu se mai apropie de clubul sportiv pe această perioadă. Antrenorul care a contribuit la palmaresul clubului, aducând zeci de medalii de la competițiile internaționale și naționale, a fost pus sub control judiciar.

Antrenorul este bănuit de corupere sexuală a minorilor, după ce ar fi făcut gesturi deplasate față de două sportive, transmite Monitorul de Botoșani.

„Când am aflat, am rămas stupefiată. Nu am avut replică”, a spus directorul CS Botoșani, Mia Roată.

Totul s-a aflat luna trecută, în urma unei acțiuni contra violenței în sport și antibullying, când una dinspre sportive a relatat jandarmilor o scenă în care ar fi fost implicat antrenorul F.M. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor și a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani, care au început ancheta.

Două acuzații separate

Investigațiile au arătat că de fapt au fost două situații, faptele fiind considerate destul de grave. Astfel, în perioada 8-9 martie 2019, în jurul orei 22.00, fiind sub influența alcoolului, antrenorul ar fi intrat în dormitorul sportivelor, situat în spațiul de cazare din incinta CS Botoșani, a urcat peste picioarele unei sportive în vârstă de numai 14 ani, care era întinsă pe pat, și a început să o mângâie pe sâni.

A doua situație scandaloasă s-ar fi petrecut pe 16 aprilie a.c., la o pensiune din oraș, unde se sărbătorea majoratul unei sportive. În acele împrejurări antrenorul ar fi îmbrățișat-o pe una dintre sportive, în vârstă de 17 ani, și a sărutat-o pe buze, arată sursa citată.

Chemat pentru audieri, antrenorul a respins acuzațiile și s-a declarat nevinovat, susținând că de fapt gesturile lui ar fi fost înțelese greșit și nu au avut nicio conotaţie sexuală, ci erau gesturi de familiaritate. Asta pentru că el locuiește în complexul CS Botoșani împreună cu sportivele, iar faptul că locuiesc și gospodăresc împreună peste 300 de zile pe an, că le gătește, că le spală rufele, s-au putut crea relaţii apropiate între ei.

În acest context, anumite gesturi de o familiaritate ușor excesivă ar fi fost interpretate greșit. Astfel, cu privire la primul incident, F.M. a explicat că în calitatea sa de antrenor merge în fiecare seară în camera sportivilor și le dă stingerea, sens în care și-a permis să facă o glumă stingând lumina și strigând „fantoma”, iar atingerile produse nu au fost intenţionate și nu au avut o conotaţie sexuală.

Presupusă afirmație: „Mă duc la pușcărie, da le tai, în bucăţi le fac”

În ce privește al doilea incident, când ar fi sărutat-o pe gură pe una dintre sportive, antrenorul a susținut că la pensiunea respectivă au fost prezenţi atât părinţii sportivelor, cât și soţia lui. Ba mai mult, totul s-ar fi întâmplat în contextul în care fetele pe care le antrena s-au strâns în jurul lui și l-au îmbrăţișat, existând sărutări prietenești, de fericire, de felicitări, acesta declarând că nu-și amintește să fi sărutat pe cineva pe gură, iar dacă ar fi făcut acest gest, ar fi fost accidental și nu ar fi avut o conotaţie sexuală, având în vedere că era cu fetiţa sa în braţe și cu soţia în spatele său.

Totuși, imediat după ce informațiile cu privire la anchetă au început să circule, într-una dintre convorbirile telefonice purtate cu o persoană din anturajul lui, convorbire interceptată de anchetatori, antrenorul ar fi avut o ieșire furioasă, în care a pomenit de o posibilă răzbunare împotriva sportivelor care l-au denunțat. „No, da le dau, mă duc la pușcărie, da le tai, în bucăţi le fac”, ar fi spus acesta.

Sursa: Monitorul de Botoşani Etichete: , , , Dată publicare: 22-11-2022 10:28