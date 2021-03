Anchetă la spitalul din Roman. O pacientă de 85 de ani ar fi fost bătută şi abuzată sexual

Procurorii din Neamț fac anchetă la Spitalul din Roman. Familia unei paciente de 85 de ani reclamă că femeia, care a stat doar șase ore acolo, are urme de violență pe corp și chiar ale unui abuz sexual.

Conducerea spune că este exclus să fi pățit ceva și pune la dispoziție înregistrările de pe camerele de supraveghere. Totuși, procurorii au deschis un dosar pentru loviri și tentativă de viol.

Vârstnica internată suferă de mai multe afecțiuni, inclusiv psihice. Se deplasează în scaun cu rotile și nu se poate îngriji singură. Femeia a fost adusă de copiii ei la Spitalul din Roman, pe 25 februarie.

Acuza dureri la un umăr. A fost primită imediat la Urgență, iar de atunci familia susține că nu a mai avut contact cu ea până la externare, șase ore, adică.

Fiul și fiica spun, acum, că încă din spital au avut mari semne de întrebare asupra modului în care le este îngrijită mama.

Fiica femeii: „Am găsit-o într-o stare jalnică, cu mâinile sprijinite de brațele căruțului cu rotile, cu hainele ridicate până sub piept și sedată. Am încercat să o așez, că era rece și am observat pampersul că era rupt.”

Reporter: „Când ați realizat că ar fi putut fi victima unei agresiuni sexuale?”

Fiica femeii: „Nu numai a unei agresiuni sexuale, a unei agresiuni în toate formele. Lovituri cu pumnii, vânătăile care le are pe piciorul stâng, care e cu semipareză. Am văzut piciorul stâng umflat, genuchii umflați, două vânătăi pe piciorul stâng și drept, la pulpe, o vânătaie imensă pe piciorul stâng, în spate.”

Reporter: „Ce v-a făcut să credeți că poate fi vorba despre o agresiune sexuală?”

Fiul pacientei: „Urmele pe care le-au lăsat, posibil, agresorii în zona inghinală.”

Fiica femeii: „Mama mi-a spus în câteva cuvinte tot ce s-a întâmplat, că a fost pusă cu violență și chiar a căzut de pe mas de la raze.”

Certificatul medico-legal arată că bâtrâna „prezintă leziuni traumatice, care s-au putut produce prin lovire cu și de corp sau plan dur. Leziunile necesită șapte, opt zile de îngrijiri medicale."

Conducerea spitalului susține că nu s-a intimplat nimic în neregulă, în cazul bătrânei.

Andreea Trifan, Spitalul Municipal Roman: „Poate fi demonstrat de camerele de supraveghere instalate. Pacienta a fost transportată la investigațiile radiologice împreună cu o altă pacientă, de către o angajată de sex feminin a spitalului. În permanență a fost supravegheată de infirmieră. După finalizarea investigațiilor a fost readusă în salon, unde a stat până la primirea rezultatelor. La radiologie nu avem angajați bărbați, deci nu se pune problema de o tentativă de viol.”

În schimb, administrația susține că pacienta avea deja vânătăi, la internare.

Andreea Trifan, Spitalul Municipal Roman: „Echimozele spontane apar la pacienții care fac tratament cu anticoagulante. Aceste echimoze apar și la cele mai mici atingeri și pot apărea chiar sângerări.”

Dragoş Varganici, prim-procuror Parchetul Judecătoriei Roman: „A fost înregistrat un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de loviri sau alte violențe, tentativă la infracțiunea de viol și tentativă la infracțiunea de infracțiune sexuală. Dosarul a fost înaintat organelor de cercetare penală din cadrul municipiului Roman.”

Lucrurile sunt departe de a se fi lămurit. Spitalul ia în calcul să dea familia în judecată pentru defăimare.