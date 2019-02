Ambasadorul britanic, desfigurat de un adolescent după ce acesta l-a jignit

Incidentul a avut loc în luna iulie a anului trecut când ambasadorul, care se afla în stația Victoria, l-ar fi jignit pe adolescent. Furios, acesta l-a împins cu putere, astfel că bărbatul a căzut la pământ și a leșinat, ajungând în stare gravă la spital, conform Metro.

Un martor de 17 ani a mărturisit, în instanță, ce l-a înfuriat pe adolescent și cum s-a petrecut incidentul. Când a auzit că ambasadorul îl numește „bastard”, acesta i-a răspuns că „nu va tolera” atitudinea. După aceea, el nu a fugit, ci a așteptat să vină poliția, recunoscând că l-a împins pe bărbat.

Meanwhile the former British Ambassador to the USA is badly beaten by a 16 year old boy and a 15 year old girl in Kahn’s London. pic.twitter.com/KhsVKsmQgJ