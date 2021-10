Amănunte șocante în cazul femeii umilite de copiii șefului ei, cu care ar fi avut o relație

Ies la iveală amănunte șocante în cazul femeii sechestrate și umilite de trei tineri, în județul Bihor. Se pare că fiica și fiul patronului firmei la care victima era contabilă au vrut să îi dea o lecție, bănuind-o că ar avea o relație cu tatăl lor

Cei doi au fost ajutați de prietenul fetei, spun anchetatorii, un pompier al ISU Crișana. Duminică seara, instanța de judecată a emis, pe numele lor, mandate de arestare pentru 30 de zile, pentru tâlhărie și lispire de libertate în mod ilegal.

Mama femeii sechestrate și bătute a suferit un șoc când i-a văzut pe cei doi frați cum îi aduc acasă fiica... Abia a recunoscut-o, după ororile la care a fost supusă.

Mama fetei: "Am venit aici, între timp au venit ei, cu mașina lor personală și o zis: ‘Haideți și vă luați c****!!’ Am deschis ușa la mașină și am văzut-o pe fiica-mea, acolo, în mașină, acolo chircită, era tunsă, cheală, dezbrăcată în pielea goală, cu o curea la gât. Și au luat-o unul de cap, unul de picioare și au aruncat-o aici, în curte. Eu, când am văzut-o m-am zăpăcit de cap. Or bănuit-o că ea umblă cu patronul firmei".

Cei trei sunt acuzați de procurori de lipsire de libertate, dar și de tâlhărie: i-ar fi luat victimei mai multe bunuri.

Liviu Lascu, prim-procuror Parchetul Militar Oradea: "Au fost emise trei mandate de arestare pentru 30 de zile pentru persoanele în cauza. Două dintre persoanele audiate și-au păstrat dreptul de a nu da nicio declarație în cauză, iar cealaltă persoană a dat o declarație de inculpat în care, în principiu, a negat aceste fapte."

Unul dintre avocații apărării spune însă că acuzațiile ar fi exagerate.

Alexandru Lele - avocatul apărării: "Este o încadrare juridică forțată, este o încadrare juridică făcută în criză de idei. Până la urmă o femeie tunsă și dezbrăcată nu înseamnă că este, neapărat, victima unei tâlhării. Se dezbracă și se tunde și fără să fie tâlhărita. A fost o reacție spontană a unor copii care în ziua respectivă, în orele respective, au avut dovada și revelația unor relații extraconjugale, în care era implicat tatăl lor. Și atuncea au vrut să aibă confirmarea de la persoan a care a săvîrșit adulterul”.

Victima fusese chemată la firma de cei doi frați, sub pretextul unor discuții.

Marin Merț - primarul comunei Măgești: "E șocant să afli că se poată întîmplă așa ceva. Comentarii n-am, aștept derularea anchetei În zona noastră, asemenea evenimente, nu-mi amintesc să se fi întîmplat."

Cum complicele celor două frați este pompier, reprezentanții ISU fac, la rândul lor, o anchetă internă. Dacă cei trei vor fi găsiți vinovați, riscă pedepse de până la 7 ani de închisoare.