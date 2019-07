Adolescent din Vaslui, mort după ce colegii au crezut că face farse: ”Ne-a făcut cu mâna!”

Noi dezvăluiri apar în cazul morții unui adolescent de 15 ani din Vaslui care s-a înecat, miercuri seara, în lacul din incinta unei baze de agrement din municipiu.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui au demarat cercetări pentru ucidere din culpă şi urmează să stabilească în ce împrejurări s-a produs evenimentul.

Presa locală scrie că adolescentul se afla la baza de agrement Clubul Pescarilor alături de alți colegi pentru a sărbători intrarea la liceu.

Martorii au povestit că, în momentul în care un adolescent din grup s-a sesizat că băiatul dispăruse sub apă a cerut ajutor, dar nimeni nu l-a luat în serios, ba chiar a fost apostrofat de colegi: “Taci bă, că nu s-a înecat, ne face farse! E ascuns prin tufişuri!”, scrie vremeanoua.ro.

Ba mai mult, cei ameţiţi de la alcool erau şi ironici, neînţelegând că sub apă Gabriel încerca în disperare să-şi salveze viaţa: “Nu e sub apă. L-am vãzut noi. Ne-a făcut cu mâna!”.

Tot potrivit martorilor, de la momentul în care s-a constatat dispariţia adolescentului și până la venirea pompierilor a trecut o oră. În acest timp, rând pe rând, părinţii minorilor veneau şi îi luau acasă, fără să întrebe dacă cineva a sunat la 112 sau pur şi simplu să se intereseze de soarta băiatului.

Administratorul zonei de agrement a declarat, pentru sursa citată, că nu știa că adolescenții au intrat în apă, deoarece înotul era interzis.

“Grupul a fost organizat, s-a plătit pentru închirierea unei mese şi a unui grătar, şi-au adus singuri ce şi-au dorit să bea. Noi nu avem voie să îi controlăm în genţi. La un moment dat, au venit la mine şi mi-au zis că nu-l găsesc pe unul dintre băieţi, dar că e posibil să fie o glumă. După aceea, am aflat că ei se băgaserã în apă, ca să se scalde, dar noi nu i-am vãzut făcănd asta. Aici e o zonă de agrement, de picnic, e interzis scăldatul. Ori de câte ori vedem că mai intră câte unul în apă, îi certam şi îi scoteam imediat, pentru că nu au voie. Eu sunt responsabil de zonă, am atâţia ani de când lucrez aici şi niciodatã nu am vrut răul vreunei persoane. Credeţi cã eu mi-am dorit sã se înece un bãiat de 15 ani? La noi, oamenii vin să se simtă bine, nicidecum să rişte să se întâmple una ca asta. Îmi pare rãu pentru băiat şi condoleanţe familiei”, a declarat Ion Pãduraru, administratorul zonei de agrement.

