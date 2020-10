Accident grav produs pe DN1, din cauza unui bărbat în vârstă de 84 de ani

Manevra neinspirată a unui conducător auto, în vârstă de 84 de ani, a blocat circulația pe DN1, în apropiere de Câmpina.

Şoferul a intrat, fără să se asigure, pe șoseaua principală și a fost izbit în plin de o dubă care circulă reglamentar.

Resturi de caroserie au zburat în toate părţile și au avariat un al treilea vehicul. Bătrânul a fost grav rănit şi transportat la Spitalul de Urgenţă din Ploieşti.

Accidentul s-a petrecut la ieşirea din Cornu, către DN1. Şoferul dubei spune că s-a trezit pur şi simplu cu autoturismul în faţă.

Cosmin Feodor, șofer dubă: "Nu am avut ce să evit, am intrat frontal în el. Am încercat cât am putut dacă nu reuşeam să trag stânga de volan un pic intrăm frontal în el şi praf îl făceam."

Echipajele de urgenţă i-au acordat primul ajutor şoferului în vârstă de 84 de ani, care s-a ales cu mai multe lovituri.

Gheorghe Badescu, ambulanță Prahova: "Cu traumatism cranian, cu pierderea conştientei, are amnezie retrogradă, de asemenea are puseu hipertensiv şi traumatism hemitorace stâng."

Pe DN1 s-a circulat cu dificultate, până când poliţiştii au finalizat cercetarea. Potrivit legii, nu pot interzice unui posesor de permis auto cu o vârstă înaintată să se mai urce la volan.

Medicii sunt cei care decid dacă o persoană este aptă să conducă sau nu.