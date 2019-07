Accident șocant pe şoseaua dintre Arad şi Oradea. Un TIR a ajuns pe câmp, din cauza impactului

Un bărbat şi-a pierdut viaţa, luni dimineaţa, în urma unui groaznic accident rutier, pe şoseaua dintre Arad şi Oradea.

Un autoturism şi un autotren care transporta o combină s-au tamponat frontal. În urma impactului extrem de puternic, alte două persoane au ajuns la spital. Din primele concluzii ale anchetatorilor, reiese că viteza şi o depăşire neregulamentară au provocat nenorocirea.

Şoferul, un bărbat de 43 de ani, circula cu viteză mare, spun martorii. A depăşit două maşini fără să vadă, însă, că din faţă venea un TIR. Impactul a fost atât de puternic încât TIR-ul cu platformă, încărcat cu o combină, a ajuns pe câmp, iar autoturismul a fost făcut zob.

Cel de la volan a pierit pe loc, iar pasagera din dreapta, o femeie de 31 de ani, a fost scoasă de pompierii de la descarcerare şi transportată la spital împreună cu şoferul tirului.

Martor: „Din spate a vrut să mă depăşească şi am auzit o bubuitură. A intrat frontal într-un TIR care venea din contră sens. Am crezut că a intrat în maşină la mine, am oprit pe dreapta. Maşina era în şanţ şi şoferul încarcerat decedat. A avut viteză mare, a mai depăşit o maşină în spatele meu, m-a depăşit şi pe mine şi a dat frontal în TIR."

Martor: „S-a angajat în depăşire după ce a trecut de mine. Pur şi simplu a vrut să depăşească camioneta colegului şi a intrat în fața trailerului pe contrasens. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar mai făcuse o depăşire cu 300 de metri înainte. Avea viteză."

Adina Aconstantinesei, IPJ Arad: „Pe fondul efectuării unei manevre de depăşire neregulamentară, conducătorul unui autoturism a intrat în coliziune frontală cu un tren agabaritic înmatriculat în Bulgaria.”

Cei doi răniţi în accident, sunt internaţi la spitalul judeţean din Arad şi medicii spun că îşi vor reveni. Din cauza accidentului, circulaţia pe DN79 Arad - Oradea a fost blocată aproximativ două ore.

