O familie întreagă a murit în urma unui grav accident, cauzat de un șofer băut

Familia Abbas, din Michigan a fost ucisă de Joey Lee Bailey, în vârstă de 41 de ani pe o autostradă din Kentucky. Bărbatul din Georgetown se pare că se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul în care a intrat cu mașina pe partea greșită a autostrăzii.

Deși mai mulți șoferi l-au atenționat că merge pe contrasens, ba chiar, au sunat în nenumărate rânduri la poliție, bărbatul și-a văzut în continuare de drum. Și din păcate, până la sosirea echipajelor de poliție, Bailey a provocat un accident, în urma căruia atât el, cât și alți doi adulți, dar și trei copii și-au pierdut viața.

Issam Abbas în vârsta de 42 de ani, soția sa, Rima Abbas de 38 de ani și cei trei copii: Ali Abbas, 14 ani; Isabella Abbas, 13 ani și Giselle Abbas în vârstă de 7 ani au murit pe loc în urma accidentului.

UPDATE: The Fayette County Coroner identified the family killed as the Abbas of Northville, MI. Reportedly Joey Bailey, 41, of Georgetown was driving the wrong way on I-75 when he hit the family's SUV. It is believed he was under the influence.https://t.co/cUVb7T0fYv pic.twitter.com/HiwyQGcN9X