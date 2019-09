Accident mortal în județul Brașov. O bătrână și nepoții acesteia au fost izbiți pe trecerea de pietoni

O femeie în vârstă de 74 de ani și nepoții acesteia, o fetiță de 8 ani și un băieţel de 7 ani, au fost implicați într-un grav accident în această după-amiază. În urma accidentului fetița și bătrâna au decedat, iar băiețelul se află în stare gavă la spital

Şoferul unei autoutilitare le-a lovit în plin cele trei victime care, potrivit martorilor, traversau regulamentar o trecere de pietoni.

Șoferul în vârstă de 69 de ani circula cu viteza şi a lovit în plin pe cei doi copii care traversau strada regulamentar, apoi ar fi izbit cu maşina și o femeie aflată pe marginea drumului.

Martor: „Eu am văzut un nor de praf, după aia am văzut fetiţa lovită şi după aia, după norul de praf, eu am fugit să văd, el s-a oprit în stâlp acolo şi după transformatorul acela am mai văzut încă un copil şi după aia am văzut-o şi pe doamna, i-a lovit pe toți trei”.

În urma impactului, fetiţa de 8 ani a murit pe loc, iar băiatul de 7 ani şi femeia de 74 de ani s-au ales cu răni grave. Ulterior, femeia a decedat la spital.

La faţa locului au ajuns două echipaje SMURD, 2 ambulanţe şi o autospecială cu apă şi spumă.

Singurul supravieţuitor al acestei tragedii, băiatul de 7 ani, se află în prezent sub atenta observație a medicilor, fiind în stare gravă.

Șoferul s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Poliţiştii urmează să stabilească cu ce viteza circulă bărbatul.