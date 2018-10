Accident mortal pe DN17. A traversat neatent strada și a fost izbit din plin de o mașină

Pro TV

Accident mortal în localitatea Susenii Bârgăului din Bistrița! Un angajat al unei firme de panificație a traversat neatent strada, la doar câțiva metri de trecerea de pietoni, și a fost izbit în plin de o mașină!

Medicii s-au chinuit 45 de minute să îi salveze viața, însă eforturile lor au fost zadarnice.

Bărbatul în vârstă de 63 de ani tocmai descarcase marfă la un magazin din localitate și s-a întors să încaseze banii. O șoferiță, însă, nu a reușit să-l ocolească!

Șoferița: ”A vrut să fugă la mașina lui cu covrigi și s-a uitat în partea de sus, nu s-a uitat în partea de jos. Nu am apucat să îl evit, că am ocolit cât am ocolit și repede a fost pe parbriz și nu pot să mi dau seama, pur și simplu a fugit și nu m-a văzut.”

Vânzatoarea magazinului spune că a auzit o bufnitură puternică și, când și-a dat seama ce s-a întâmplat, a chemat ajutoare.

Se pare ca accidentul s-a produs pe fondul angajării traversarii neregulamentare a DN 17 de către pieton.

Politistii au deschis un dosar penal, pentru a lamuri exact cum s-a petrecut accidentul.

Vânzătoare magazin: ”A fost aici să îi dau banii de pe covrigi și a ieșit. Eu aveam un client în magazin nu m-am uitat după el când iese și am auzit bubuitură. Și când m-am uitat l-am văzut că era deasupra mașinii. Probabil nu s-o fi asigurat.”

Medicii veniți de urgență au început imediat manevrele de resuscitare.

Burlac Oleg, medic SMURD: "Am găsit un pacient care era în stop cardiorespirator, nu a răspuns la manevrele de resuscitare din păcate, era cu un traumatism cranian sever, la cap era lovit cu o plagă foarte mare.”

Laurențiu Neagoe, subcomisar poliție: ”Se pare că accidentul s-a produs pe fondul angajării traversării neregulamentare a DN 17 de către pieton.”

Polițiștii au deschis un dosar penal, pentru a lămuri exact cum s-a petrecut accidentul.

