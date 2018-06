Accident grav la Ineu. Un tânăr de 27 de ani a murit, alte patru persoane au fost rănite

Pro TV

Viteza l-a costat viaţa pe un tânăr de 27 de ani. A pierit într-un accident produs în apropierea oraşului Ineu, din judeţul Arad.

Bărbatul a pătruns pe contrasens, unde a izbit un microbuz care circulă regulamentar. 4 pasageri din vehicul au fost răniţi. La faţa locului a intervenit un elicopter SMURD, însă din păcate tânărul nu a mai putut fi salvat. Şoferul vinovat era singur în maşină şi potrivit martorilor circula cu viteză.

Într-o curbă, a pierdut controlul volanului, a intrat pe sensul opus de mers şi a lovit un microbuz cu mai mulţi pasageri. Martorii au sunat imediat la 112. Pentru tânărul de 27 de ani era însă prea târziu.

Martor: „Era deja produs accidentul noi doar atât am putut face să sunăm la 112 şi să-i ajutăm pe cei răniţi doar atât. Erau patru persoane într-o maşină şi una în cealaltă."

Martor: „Noi eram în spatele microbuzului şi doar momentul impactului l-am văzut BMW-ul nu l-am văzut venind din curbă am văzut fum şi o izbitură puternică."

La faţa locului, au intervenit pompierii de la descarcerare. O tânără de 22 de ani, pasagera în microbuz, a fost preluată de un elicopter SMURD şi dusă de urgenţă la spitalul Judeţean din Arad.

Iinspector principal Ştefan Dudan poliţia rutieră Arad: „Autoturismul BMW care se deplasa dinspre Ineu spre Arad la o curbă uşoară la stânga nu adaptează viteză în curbă intra pe contra sens şi se izbeşte de un autoturism marca Mercedes Vito."

Plutonier adjutant Mot Gabriel ISU Arad: „La sosirea locului intervenţiei am constatat că în autoturismul BMW avem o persoană încarcerată am procedat la manevrele de descarcerare am scos victima şi am predat-o ambulantei au fost cinci victime patru în autoturismul Mercedes şi una în BMW."

Celelalte trei persoane din microbuz, au scăpat cu răni uşoare.

