Accident grav între un motociclist și o mașină: "Am auzit o bubuitură ca o explozie”

Un grav accident de circulaţie a avut loc duminică seara pe un bulevard din Cluj-Napoca.

Un motociclist în vârstă de 36 de ani a intrat în plin într-un autoturism al cărui șofer i-a tăiat calea atunci când a virat la stânga, deşi manevra era interzisă în acel loc.

În urma impactului, atât bărbatul de pe motocicletă, cât şi o pasageră din maşină au ajuns la spital. Accidentul a avut loc pe strada Fabricii din Cluj-Napoca. Șoferul autoturismului, un bărbat de 56 de ani, a vrut să vireze la stânga spre un supermarket din zonă, deși nu avea voie.

Acesta n-ar fi observat motocicleta care venea regulamentar.

Martor: "Am auzit o bubuitură ca o explozie și am ieșit și am văzut imediat, în impactul ăla l-a aruncat și a căzut".

Impactul a fost atât de puternic încât toată partea dreapta a autoturismului a fost distrusă, iar motociclistul a fost aruncat în aer câțiva metri. Motociclistul a fost transportat în stare gravă la spital. Tot acolo a ajuns și soția șoferului, aflată pe scaunul din dreapta din autoturism.

Cel care a provocat accidentul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.