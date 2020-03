Accident grav în Alba, cu un mort și doi răniți. Greșeala făcută de unul dintre șoferi

Accident grav duminică seară pe un drum din judeţul Alba. Un bărbat de 47 de ani din Satu Mare şi-a pierdut viaţa după ce maşina în care se afla, pe locul din dreapta, a fost acroşată un alt autoturism.

Automobilul a fost scos de pe carosabil şi proiectat într-un stâlp. În urma impactului, cei doi şoferi au ajuns la spital cu răni serioase.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.

Accidentul s-a petrecut în apropiere de localitatea Războieni, din judeţul Alba. Martorii povestesc că au auzit o bubuitură puternică, au ieşit afară şi au văzut cele două maşini pe marginea drumului. Se pare că celălalt şofer, un bărbat în vârstă de 38 de ani din localitatea Lupşa, nu ar fi acordat prioritate de trecere şoferului italian.

Martor: "Am auzit o bubuitură şi am ieşit din casă la poartă şi am văzut maşina. Am crezut că e ceva explozie."

Localnic: "Eu veneam din Ocna Mureş, el venea aici cu viteză, când m-am întors, am auzit că a fost accidentul şi am recunoscut maşina."

Impactul a fost atât de puternic, încât cei doi bărbaţi au rămas încarceraţi, iar maşina a fost distrusă. Din păcate, pentru pasagerul din drepta nu s-a mai putut face nimic.

Plutonier adjutant Ladislau Palosy, detaşamentul Aiud: "Am găsit două victime încarcerate într-un autotursim, după ce am executat descarcerea lor una dintre victime prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, iar cealaltă persoană a fost transportată la UPU Albă."

Poliţiştii au adunat probe de la faţa locului pentru a stabili cum s-a întâmplat teribilul accident..

Agent şef principal Adrian Cudur, Poliţia Rutieră Albăa: "Este vorba de două autoturisme care circulau din direcţia Ocna Mureş înspre Luncă, la un moment dat acestea intra în coliziune."

La spital a ajuns şi şoferul de 38 de ani. El a fost testat cu aparatul etilotest şi nu consume băuturi alcoolice.