Accident cumplit în locuința unor vasluieni. O fetiță de 7 ani a fost strivită de un dulap

Un accident cumplit a avut loc într-un sat din Vaslui. O fetiță în vârstă de 7 ani a fost strivită de un dulap în timp ce încerca să ia o cutie cu prăjituri de pe un raft.

Copila a suferit răni grave și a fost transportată de urgență la spital.

Tatăl copilei în vârstă de 7 ani era în curte în acele momente. A auzit zgomotul puternic, dar nu şi-a dat seama ce s-a întâmplat.

"Eram aici unde e căruţa, încărcăm gunoiul; de la animale. Am auzit trosc. Mică ce ai făcut? Nimic. Am stat şi am mai încărcat. Când m-am dus era cu faţa în sus, plină de sânge toată, nu ştiam ce să fac."

În stare gravă, fata a fost transportată de urgenţă la spitalul din Bârlad, de unde a fost preluată de un elicopter SMURD şi transferată la Iaşi.

Adrian Gheorghiu, purt de cuvânt al Spitalului de Urgenţă Bârlad: "Ambulanta a adus un copil de 7 ani din rural cu TCC prin strivire şi cu otoragie dreaptă. Copillul e în stare generală influenţată. E conştientă, vorbeşte, dar e somnolentă."

Acum, părinţii, care mai au un băiat - de 11 ani, şi vecinii familiei se roagă ca fetița să se întoarcă acasă cu bine.

În acest caz, poliţiştii au început o anchetă şi continuă cercetările.

