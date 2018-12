A întreținut relații sexuale cu un cadavru, într-o casă funerară. Ce a făcut înainte de atac

Kasim Khuram a recunoscut miercuri, în instanță, că a deschis mai multe sicrie, după care și-a ales victima.

”Este un caz neobișnuit. În urma cazului construit de poliție, inculpatul a pledat vinovat și va suporta consecințele”, a spus procurorul Baljinder Kaur, conform birminghammail.co.uk.

Conform procurorilor, atacul a avut loc la 3 noaptea, când acesta a intrat prin efracție. De asemenea, a cercetat proprietatea și a sustras mai multe bijuterii, pe 11 noiembrie. Poliția a ajuns la fața locului după ce alarma a fost activată, iar tânărul a fost arestat pe loc. El urmează să-și afle pedeapsa pe 31 ianuarie 2019, însă judecătorul a precizat deja că va fi una „substanțială”.

A #Birmingham man has pleaded guilty to sexual penetration of a corpse following a break in at a funeral parlour.

Kasim Khuram, aged 23, from Kenilworth Road, admitted the offence after he broke into the Co-op funeral parlour on 11 Nov.

