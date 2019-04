A pierdut totul, după ce a făcut un selfie topless. Mărturia unei profesoare

În primul interviu de la incident, Lauren Miranda, profesoară de matematică în vârstă de 25 de ani la Școala Gimnazială Bellport din Long Island, a mărturisit, pentru ABC News, că a făcut respectiva fotografie într-o dimineață, în dormitor, și că i-a trimis-o „persoanei cu care era într-o relație la momentul respectiv.”

„Cred că atunci când cineva trimite o fotografie, te aștepți ca acea fotografie să fie văzută doar de persoana respectivă”, a spus Miranda.



Opinion: Middle School Teacher Lauren Miranda Sues District For Discrimination After Being Caught in ‘Topless Selfie.’ She Couldn’t Be More Wrong: https://t.co/QwdCBIq9bU via @EluraNanos pic.twitter.com/QdRNhAm6Vz