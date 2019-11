A murit zdrobită de roțile tractorului în fața fiicei minore. Ce greșeală a făcut o femeie

Sfârşit stupid pentru o femeie de 42 de ani din judeţul Neamţ. Femeia a murit după ce a făcut imprudenţa de a se urca în cupa unui tractor, pentru ca şoferul să o ducă spre casă.

Când conducătorul auto a pus o frână, victima a căzut sub roţi. Alături de ea urcase şi fiica sa de 16 ani ani. Din fericire, adolescenta n-a păţit nimic.

Accidentul s-a petrecut în comuna Bârgăuani. Femeia se întorcea spre casă de la serviciu, împreună cu fiica ei de 16 ani. Pe drum s-au întâlnit cu tractoristul, care le-a poftit la ocazie, într-un mod puţin spus imprudent: în cupa utilajului.

Nu era pentru prima dată când făceau asta. Însă, când au ajuns în sat, într-o intersecţie, bărbatul a vrut să întoarcă tractorul.

Victima s-a dezechilibrat şi a căzut sub una dintre roţile din faţă ale utilajului. Când a văzut că este grav rănită, şoferul a alergat la magazinul din apropiere să ceară ajutor!

Angajată a magazinului: "A venit la mine, eu am sunat la 112. Era vie când am ajuns acolo, am chemat ambulanţa. A lăsat şase copii în urmă."

Martor: "Venea din direcţia aia, a vrut să întoarcă, a căzut. Era vie când a venit ambulanţa, i-au făcut resuscitare."

Femeia a murit sub ochii fiicei sale de 16 ani, la locul accidentului, în ciuda eforturilor medicilor de a o salva.

Reprezentant IPJ Neamţ: "Un bărbat de 52 de ani a luat în cupa utilajului două femei. La o manevră de intoarcere, femeia de 42 a căzut şi a fost lovită de roată mortal."

Conducătorul utilajului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Poliţiştii au deschis dosar pentru ucidere din culpă.