A murit în timp ce pregătea nunta fiicei sale. Cum a fost găsită femeia din Târgoviște

Tragedie, miercuri dimineață, în Târgovişte. O femeie de 44 de ani a fost găsită fără suflare în locuinţa ei. Nenorocirea vine cu câteva zile înainte de căsătoria unicei sale fiice.

Apropiaţii cred că pregătirile de nuntă au răpus-o, căci biata femeie s-a obosit peste măsură ca totul să iasă perfect la marele eveniment.

Mama victimei: "Când am venit şi am intrat în dormitor am găsit-o căzută jos."

Femeia lucra în Spania şi venise acasă, în Târgovişte, în urmă cu o lună şi jumătate, special să îi pregătească fiicei sale nuntă.

Bunica a fost cea care a descoperit-o fără viaţă, în dormitorul apartamentului şi a început să ţipe după ajutor.

Vecinii au sunat la 112 şi au sperat până în ultimul moment că se mai poate face ceva pentru salvarea femeii. La faţa locului a sosit un echipaj de la ambulanţă, iar câteva zeci de minute salvatorii au încercat să o readucă la viaţă. Din nefericire însă, în cele din urmă i-au declarat decesul.

Rudele şi apropiaţii femeii spun că o ştiau sănătoasă tun. Nu s-a plâns că o doare ceva, ci doar era preocupată de nunta fiicei sale, ce urmă la finele săptămânii viitoare.

Fostul soţ al victimei: "Era stresată că peste o săptămână trebuia să fie nunta cu fata noastră. S-au stresat, au alergat, nu mai ştia ce să facă să pună totul la punct."

Fratele victimei: "Era chiar fericită, era bine, na, când aştepţi nunta e ceva frumos. A venit pentru evenimentul ăsta."

Prietena victimei: "Chiar ne pregăteam să mergem şi noi ca vecini. Acum nu mai e nimic. foarte greu, nu avea nicio problemă de sănătate, a muncit în afară, ea era sprijinul casei."

Prietena victimei: "Nunta e sâmbăta viitoare, fata ei, singurul copil. Fata a vorbit, la 9 a sunat-o, a zis dacă îi aduce ceva de mâncare. Lasă că vin mai târziu. Şi a găsit-o bunica moartă."

Trupul fără viaţă a fost dus la serviciul de medicină legală, iar după autopsie medicii legişti vor stabili cauza exactă a decesului.

