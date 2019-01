A fost declarată decedată, dar la morgă s-a trezit. Deznodământul tragic al întâmplării

Femeia se afla la o petrecere cu familia, atunci când i s-a făcut atât de rău încât rudele au anunțat autoritățile declarând că femeia a murit.

În raportul medical, un ofițer de poliție a declarat decesul femeii.

Însă la morgă femeia a început să se miște, iar un angajat șocat a chemat imediat o ambulanță.

Timp de 40 de minute medicii au încercat să o resusciteze, însă corpul ei a cedat.

Mikhail Danilov, medic-șef al Spitalului Belogorsk, a spus că femeia mai trăia dacă în loc să fie dusă la morgă, ar fi primit imediat ajutor medical.

Femeia a murit la terapie intensivă după ce a suferit un șoc hipotermic.

Woman 'comes back from dead' in morgue but then tragedy strikes againhttps://t.co/Iv96V58zZc pic.twitter.com/K1DOwvusTw