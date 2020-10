A murit băiatul din Pașcani intrat în comă după ce s-a internat pentru o operație de apendicită

Este anchetă la spitalul unde un băiat de 13 ani din judeţul Iaşi a intrat în stop cardio-respirator în sala de operaţie, înainte de o intervenţie chirurgicală.

Medicii spun că băiatului i s-au administrat medicamente specifice înainte de anestezia totală şi, imediat, a intrat în comă. Zilele trecute a încetat din viaţă, iar acum poliţia încearcă să afle firul evenimentelor.

Jonathan, în vârstă de 13 ani, locuia în comuna Ciohorăni. Pe 1 octombrie, băiatul a mers împreună cu părinţii la Spitalul CF din Paşcani pentru o operaţie de apendicită. Însă, imediat ce a intrat în sala de operaţie, unde i s-a administrat un cocktail de medicamente, copilul a intrat în stop cardio-respirator.

Dan Pârlea, tatăl copilului: "M-am întors de urgenţă la Paşcani, eram zbuciumat, ce s-o fi întâmplat. Mi-a spus doctorul că nu s-a atins de el, dar că a făcut un infarct. Am întrebat-o pe anestezistă, doamnă i-aţi făcut anestezia, a spus da, copilul a dialogat cu noi până când am terminat. Când am terminat, nu a mai dialogat, probabil atunci a intrat în stop cardio-respirator".

În timp ce medicii au început manevrele de resuscitare, a fost chemat de urgenţă un elicopter SMURD care l-a preluat pe băiat în stare gravă şi l-a dus la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iaşi. După 9 zile, în care a fost internat la terapie intensivă, cu comă severă, adolescentul s-a stins.

Cătălina Ionescu, director medical Spitalul de copii Iaşi: "Copilul a fost internat la noi prin transfer de la spitalul Paşcani întrucât prezenţa stop cardiorespirator în timpul unei manevre medicale. Pacientul a ajuns la noi cu stare extrem de gravă, cu şanse de supravieţuire minime, din păcate a decedat".

Poliţia a dispus, luni, efectuarea necropsiei, pentru a lămuri ce anume a dus la moartea fulgerătoare a băiatului.

Anca Vajaiac, purtător de cuvânt IPJ Iaşi: "Urmare a sesizării primite de la reprezentanţii unităţii medicale, poliţia efectuează cercetări, în cauză s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă."

În timp ce familia nu intenţionează să depună o plângere împotriva anestezistului din Spitalul CF Paşcani, acolo unde pacientul a intrat în stop cardio-respirator, medicii de la Iaşi s-au autosesizat şi au făcut o comisie de analiză a cazului.

În termen de 30 de zile, spitalul va anunţa şi autoritatea de management a calităţii cu privire la efectul advers pe care pacientul l-a avut la medicamentele administrate.

Cătălina Roşca, managerul Spitalului CF Paşcani: "În urma acestei analize, o primă concluzie din analiza evenimentului advers a avut ca şi cauză o reacţie adversă la medicaţia administrată în pre-anestezie, ca şi analgosedare."

Duminică, Jonathan ar fi împlinit 14 ani. Cei 6 fraţi ai săi şi părinţii se pregătesc acum de înmormântare.