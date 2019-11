A legat o femeie și i-a violat copii sub ochii ei. "Dacă mişti, îi ucid"

Bărbatul de 34 de ani a intrat în casa familiei, a legat-o pe mama copiilor și i-a abuzat copiii, scrie Mirror.

„Dacă miști,o să-ți ucid copiii”, ar fi spus el în timp ce îi viola.

El ar fi declarat ulterior că se drogase și consumase alcool înainte să-i violeze pe cei doi.

„Când nu făceam ce îmi spunea, mă amenința cu un cuțit. Nu stătea fără cuțit nici măcar în duș. Nu aveam ce să fac. Voia să mă facă sclava lui. Mi-a zis că merg în Europa cu el în următoarea zi. Știi acel moment când te uiți în ochii cuiva și poți vedea că sunt diavoli”, a povestit fata de 17 ani.

