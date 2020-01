A fost condamnat după ce ar fi violat 190 de bărbați. Ce pedeapsă a primit

Unul dintre cei mai periculoși violatori din Marea Britanie a fost condamnat după ce a abuzat sexual 48 de bărbați.

Bărbatul de 36 de ani își obliga victimele să consume alcool și le droga înainte de a le viola, scrie Mirror.

Înainte de un nou atac, camerele de supraveghere de pe stradă l-au surprins cum pândea o nouă victimă.

Potrivit autorităților, unele victime au aflat că au fost abuzate după ce oficialii i-au informat.

„Nu voi uita niciodată ziua în care Poliția a venit să mă vadă. Nu știam de ce vor să mă vadă, dar pot spune că am fost devastat să aflu că am fost victima unui viol, după ce am fost drogat și că întregul act a fost filmat de bărbat”, a povestit una dintre victime.

În urma mai multor cercetări, poliția locală a stabilit că ar putea fi vorba de cel puțin 190 de potențiale victime.

Bărbatul a fost condamnat și va petrece următorii 30 de ani în închisoare.

