A căzut de pe scară și s-a lovit de o balustradă. Medicii nu l-au mai putut salva

Pro TV

Un bărbat în vârstă de 50 de ani din județul Dâmbovița a murit după ce a căzut de pe o scară. Se pare că omul își renova casa, iar, la un moment dat, ar fi alunecat și s-ar fi prăbușit peste o balustradă.

A suferit răni grave, iar medicii nu l-au mai putut salva.

Bărbatul era căsătorit, tată a doi copii, și lucra că administrator al unui centru social din comuna Odobești. Avea însă o locuință în satul sau natal, Hăbeni, din județul Dâmbovița, pe care a mers să o renoveze. Acolo s-a petrecut accidentul.

-"Cine l-a găsit?

-Soția! A apucat să se ridice și a dat telefon imediat".

Vecin: "Are tavan fals deasupra. A stricat și a vrut să facă altceva. E distanță și are și o balustradă, de urcă sus la mansardă. A pus scară, jos mi se pare că are gresie, a alunecat scara și a căzut cu coastele de balustradă și aia a fost."

În stare critică, bărbatul a fost preluat de un echipaj de la ambulanță și transferat la Spitalul județean din Târgoviște. Doctorii de aici au decis să fie dus mai departe, la o clinică de specialitate din Capitală. Din nefericire, nici medicii de acolo nu au mai reușit să îl salveze.

Apropiații sunt șocați de nenorocirea care a avut loc.

"L-au dus la spital și a murit. Mare necaz!"

"Era credincios, cuminte, muncitor, familist, familist. Păcat!"

O anchetă urmează să stabilească cu exactitate cum s-a petrecut totul.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer