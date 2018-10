A aflat că iubitul ei a infectat-o cu HIV. Cum s-a răzbunat pe el

Diane Reeve a precizat că l-a întâlnit pe Philippe Padieu cu ajutorul unei platforme matrimoniale on-line în anul 2002. Cei doi au stat împreună patru ani şi jumătate, despărţindu-se după ce femeia a descoperit că o înşela.

După despărţire, Diane Reeve şi-a făcut un control medical în urma căruia a rezultat că are Virusul human papilloma (HPV) - o infecţie comună transmisă prin contact sexual.

Cu ajutorul desfăşurătorului telefonului, a dat de urma altor femei cu care Philippe Padieu se vedea şi le-a avertizat că ar putea fi infectate cu HPV. Una dintre ele însă, contractase virusulul HIV şi a avertizat-o că ar putea avea şi ea. Ulterior, Diane Reeve a fost contactată şi de departamentul de sănătate, care a chemat-o la un control, ce s-a încheiat cu un rezultat pozitiv.

"În acel moment am ştiut că toate lucrurile care mi se întâmplaseră în cele şase luni de dinainte - problemele de sănătate, lipsa de energie, lucruri pe care le asociasem cu procesul de îmbătrânire -, toate aceste piese de puzzle s-au îmbinat şi am ştiut cu ce mă confrunt", a relatat Diane Reeve pentru BBC.

"Aveam asigurare de sănătate pentru că lucram pe cont propriu. Tocmai ce schimasem poliţele cu aproximativ două luni înainte de diagnostic. Era un paragraf la sfârşitul poliţei care spunea: "Vă rugăm reţineţi că nu acoperim HIV", pe care l-am semnat bucuroasă, pentru că ştiam că nu aveam HIV. Numai că două luni mai târziu am aflat că aveam", a completat ea.

Împreună cu una dintre femeile cu care Philippe Padieu o înşela, a descoperit încă 13 femei infectate cu HIV, una din ele încă din anul 1997.

"Când şi ea (femeia cu care colabora - n.r.) şi-a primit diagnosticul, l-a sunat imediat pe Phillipe care a spus: 'Hey, nu e mare lucru, toată lumea moare de ceva. De ce nu te duci să-ţi trăieşti viaţa şi să mă laşi în pace?'", a mai relatat Diane Reeve.

În 2009, împreună cu cinci din cele 13 femei infectate, Diane Reeve a obţinut condamnarea la închisoare a lui Philippe Padieu, care a refuzat să-şi recunoască vină. Acesta fusese acuzat pentru "atac cu o armă letală".

Iar în 2017 a publicat o carte în care relatează experiențele ei din respectiva perioadă.

