7 frați au murit într-un incendiu izbucnit în casa lor. Părinții sunt în spital. VIDEO

Victimele sunt refugiaţi sirieni care şi-au găsit adăpost în Canada, a indicat canalul public CBC, scrie Agerpres.

''Şapte decese s-au înregistrat după incendiu. Morţii par a fi copii ai aceleiaşi familii'', a anunţat poliţia din Halifax într-un comunicat, precizând că pompierii au fost chemaţi în ajutor marţi dimineaţa.

''Un bărbat şi o femeie rămân în spital'', au adăugat forţele de ordine, precizând că a fost deschisă o anchetă.

O vecină a familiei în cauză, Danielle Burt, a povestit la CBC că a auzit o explozie în toiul nopţii, după care a văzut cum flăcările cuprinseseră o casă din apropiere.

Police are on scene of a fatal fire that occurred overnight on Quartz Dr in Halifax. More info to come pic.twitter.com/b6BXHTH5OY