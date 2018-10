Tragedie după ce un autobuz s-a răsturnat în șant. 51 de persoane au murit

Potrivit autorităţilor, citate de Al Jazeera, autobuzul se afla pe ruta Nairobi-Kakamega și transporta 52 de pasageri. Au refuzat, însă, să ofere mai mult detalii legate de accident.

Bus crash in #Kenya kills 51 passengers. pic.twitter.com/zEPfRGDb9b

Accidentele rutiere sunt un fenomen frecvent în Kenya, o ţară cu o infrastructură slab dezvoltată şi cu o legislaţie permisivă. Potrivit estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), până la 13.000 de persoane mor, în fiecare an, pe drumurile din Kenya.

Bus overturns at Fort Tenan near Kipkelion, several casualties reported. @EMS_Kenya ambulance team activated.