11 oameni au murit într-un bar din Mexic, într-un incendiu provocat de un client beat care fusese dat afară

Procurorii din statul Sonora au declarat că rezultatele preliminare ale anchetei arată că suspectul este tânăr, de sex masculin şi era foarte beat în momentul atacului care a avut loc în primele ore ale zilei de sâmbătă.

El fusese dat afară din bar pentru că arătase lipsă de respect faţă de femeile de acolo. S-a întors apoi şi a aruncat un fel de cocktail Molotov asupra intrării în bar.

#BREAKING #Mexico #Sonora Mexico: Eleven people were killed in a suspected arson attack on a bar in the northern Mexican border city of San Luis Colorado after an expelled patron set it ablaze with a Molotov cocktail. - Authorities in the state of Sonora. pic.twitter.com/wB1rsv6qkH