„Ministerul Sănătăţii a solicitat direcţiilor de sănătate publică să monitorizeze activitatea medicală din unităţile sanitare din teritoriu, în contextul acţiunilor sindicale, şi să raporteze urgent orice incident sau situaţie de criză care poate afecta continuitatea serviciilor medicale pentru pacienţi”, a anunţat instituţia conform News.ro.

Ministerul Sănătăţii precizează că respectă dreptul constituţional al angajaţilor de a organiza acţiuni sindicale şi reafirmă că dialogul social reprezintă baza identificării unor soluţii reale, echilibrate şi sustenabile pentru sistemul de sănătate şi pentru personalul medical.

În perioada premergătoare acţiunilor de protest, Ministerul Sănătăţii afirmă că a desfăşurat discuţii cu partenerii sociali şi a formulat propuneri pentru noua lege a salarizării, cu obiectivul de a asigura o remunerare mai echitabilă, adaptată responsabilităţilor şi complexităţii activităţii din sistemul sanitar.

Printre măsurile propuse se regăsesc: creşterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgenţă de la 20% la 30%; introducerea unui program-pilot de salarizare pe criterii de performanţă pentru personalul medical din unităţile sanitare publice; revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase, prin stabilirea unor criterii clare şi diferenţiate în funcţie de specificul activităţii; reconfigurarea coeficienţilor de salarizare pentru corectarea dezechilibrelor existente şi o ierarhizare corectă a funcţiilor; stabilirea unei perioade de tranziţie pentru aplicarea noilor prevederi salariale.

Totodată, Ministerul Sănătăţii a iniţiat Memorandumul privind deblocarea a peste 7000 de posturi în unităţile sanitare publice, măsură destinată reducerii deficitului de personal şi consolidării capacităţii sistemului medical.

Autoritățile dau asigurări că vor continua negocierile cu sindicatele

„Ministerul Sănătăţii va continua dialogul cu organizaţiile sindicale şi cu toţi partenerii implicaţi, cu responsabilitate şi deschidere, pentru identificarea celor mai bune soluţii pentru personalul medical şi pentru pacienţi. Prioritatea Ministerului Sănătăţii rămâne asigurarea continuităţii asistenţei medicale şi protejarea accesului populaţiei la servicii medicale, inclusiv în contextul desfăşurării acţiunilor sindicale”, precizează Ministerul Sănătăţii.

Sanitas a declanşat, marţi, greva generală în semn de protest faţă de Legea salarizării, despre care reprezentanţii federaţiei spun că perpetuează inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem. Negocierile, care au avut loc inclusiv la Palatul Cotroceni, nu i-au determinat pe angajaţii din sistem să renunţe la protest.

Sindicaliştii Sanitas au reclamat presiuni, afirmând că managerii unor instituţii au solicitat liste cu numele salariaţilor care participă la protest, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Decişi să intre în grevă generală pe termen nelimitat, sindicaliştii anunţă că spitalele vor asigura doar asistenţa medicală şi serviciile esenţiale, astfel încât pacienţii "să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie".