Etichetarea superficială după aspectul fizic - o greșeală a românilor

Românilor le place să eticheteze o persoană într-un procent semnificativ doar după aspectul fizic. Își croiesc o părere și apoi greu și-o mai schimbă.

Tind să judece aspectul fizic și ținuta unei persoane și fără vreo introspecție, eticheteză și decid inteligența, fidelitatea și performanțele profesionale după o simplă privire. Dezbatem această meteahnă românească cu rădăcinile și repercusiunile ei în viața noastră.

Femeile frumoase

Femeile frumoase și îngrijite sunt mai mereu etichetate ca fiind superficiale, slab pregătite și mereu cu ajutorul și sub protecția partenerului. Aproape că este un stereotip al românilor să încadreze aceste femei într-un șablon de unde cu greu își mai pot reabilita imaginea și pot demonstra contrariul. Te și întrebi de unde atâta răutate? Sau doar superficialitate? Din partea acelora care sunt într-o luptă nesfârșită și adesea pierdută cu kilogramele? Din partea acelora care tânjesc la a avea ceva frumos acasă? Sunt mereu răutăți și injurii la adresa femeilor cochete și mai ales asupra blondelor.

Cineva îmi spune: ,,este deja cunoscut faptul că femeile frumoase sunt mult desconsiderate; rareori o femeie frumoasă este apreciată pentru capacitatea ei intelectuală iar judecata cum că aceasta nu are nimic în plus de oferit, nu întârzie să apară.” Așadar este mult mai ușor să judeci decât să analizezi în detaliu și să acorzi timp de a cunoaște o persoană. De la o simplă etichetare, aceasta se transformă într-un model comportamental greu de dizolvat în timp. De ce? Pentru că este mai ușor să etichetezi o persoană după niște criterii superficiale decât să îți aduci argumente că nu este așa. Precum vizionatul la TV ore în șir. Conștientizăm că ne este nociv dar este mai ușor să ne convingem că ne relaxăm decât să ne aducem argumente și idei despre cum am putea să facem ceva mai constructiv pentru noi.

Un pas mai greu pentru femeile blonde

Cu toții am auzit nenumărate bancuri cu blonde iar șirul criticilor asupra acestora este deja închistat în meteahna românilor. Pentru că unii aseamănă culoarea blondă cu naivitatea? Sau poate cu disponibilitatea iar unii cu vulgaritatea? Este doar o preconcepție care creează mult bullying în rândul acestor femei.

De unde această blamare a femeilor blonde? Totul a pornit de la curtezana Rosaline Duthe (1748-1830) o blondă care excela în calitățile feminine și sexuale dar mai puțin în cele intelectuale. Repercusiunile naivității acestei blonde au atras de-a lungul anilor diverse preconcepții și bancuri la adresa femeilor blonde.

O femeie blondă îmi spune: ,, oricât de greu ar fi pentru o femeie frumoasă și inteligentă să răzbată și să demonstreze ceva, ea trebuie să își folosească elegant calitățile sale, să fie mândră că a fost înzestrată cu ele și nicidecum acestea să devină o povară pentru ea.”

Oameni atrăgători vs oameni obișnuiți

Am observat superficialitatea multora de a descalifica persoanele frumoase atente cu aspectul fizic și bine îmbrăcate. Pe partea cealaltă, am observat și ușurința cu care o bună parte din populație atribuie o inteligență mult mai mare acelora cu un aspect mai neîngrijit și cu o atitudine mai distantă. În sensul în care unele persoane mai ciufulite și mai prost îmbrăcate pozează în ochii multora drept geniile neînțelese. Sub aspectul acesta neîngrijit s-ar ascunde de fapt mult timp pentru studiu și un IQ de teapa savanților. Observația mea este că pista aceasta de etichetare pozitivă este într-un procent egal de eșec cu cea în care se judecă și se descalifică persoanele frumoase și aranjate.

Ce ușor le este unora să joace rolul de mici Einsteini când de fapt calitățile sociale sunt căzute în ciorapi pe glezne. Și nu că i-aș judeca pe cei corigenți la performanțele sociale dar nu este fair play pentru modul incognito de a-și masca deficitele în ochii superficialilor. Sau e doar vina superficialilor?

Cineva îmi spune: ,,oricum, în societate este foarte greu pentru o femeie frumoasă și împlinită profesional pentru că oricât te-ai strădui să îți arăți calitățile, ești discreditată atât de bărbați cât și de femei fără ca aceștia să aibă vreun motiv plauzibil. Majoritatea preferă femei modeste din multe puncte de vedere, unul fiind acela că sunt mai ușor de manipulat și de dominat. Iar atitudinea aceasta denotă de fapt frustrarea celorlalți și nicidecum a femeilor inteligente.”

Totuși, percepția inteligenței poate fi completată și prin alte trucuri precum purtarea ochelarilor de vedere. Un sondaj efectuat în Marea Britanie de către o asociație a oculiștilor englezi a relevat faptul că 43% dintre cei intervievați au fost convinși de faptul că o persoană cu ochelari este mai inteligentă.

Aș dori să excludem din aceste categorii pe cei care nu își găsesc resursele energetice de a se îngriji precum pacienții depresivi sau persoanele cu un statut social precar. Luăm în calcul doar pe cei care dau pe din afară sau dimpotrivă, nu fac eforturi de a fi în pas cu igiena și ținuta.

Sunt și bărbații afectați?

În România este clar că și bărbații mai arătoși au de demonstrat mai mult decât ceilalți pentru calitățile și capacitățile lor profesionale. Și nu discutăm aici despre ,,generația Facebook” care este mult prea pasionată de scroling și ,,fashioneală” în detrimentul celorlalte activități practice și intelectuale. Luăm în calcul generații întregi care și înainte de Revoluție au avut un aspect mai diferit față de ceilalți. De aici și indignarea lui Florian Pitiș cu versurile: ,,nu contează cât de lung ai părul ci contează cât și cum gândești”.

Spre surprinderea multora, în Cehia, oamenii frumoși sunt considerați mai inteligenți decât ceilalți. Iar în Australia un studiu realizat în cadrul Universității Melbourne de către cercetătorii Jeff Borland și Andrew Leight au evidențiat că bărbații cu un aspect fizic peste medie, obțin un salariu anual ce depășește 80 mii dolari australieni. Iar bărbații neatrăgători câștigă un salariu mediu de aproximativ 40 mii dolari. Aceste situații financiare sunt întâlnite mai des în cadrul posturilor publice. În concluzia acestor cercetători, aspectul fizic ajută mai mult candidații de sex masculin decât femeile. De unde femeile frumoase sunt considerate ca fiind în imposibilitatea de a fi frumoase și deștepte, două calități care pentru unii sunt antagonice, bărbații pot demonstra această asociere de calități cu o mai multă ușurință și într-o mai mare măsură; conform acestor cercetători din Australia. Studiul se pliază oarecum pe descoperirile cercetătorilor din Texas care au relevat că persoanele atrăgătoare au șanse mai mari de angajare și câștigă mai mult decât celelalte persoane obișnuite.

Cercetătorii de la University of New Mexico au evidențiat că inteligența generală este asociată pozitiv cu simetria corpului, ceea ce reprezintă un indicator pentru multe calități atrăgătoare precum sănătatea sau dominanța socială.

În Finlanda s-a demonstrat că oamenii care au trăsături frumoase sunt avantajați și pe plan politic. Aceștia obțin cu 20% mai multe voturi decât restul candidaților mai puțin atrăgători.

Limitele unei ținute vestimentare

S-a constatat faptul că femeile frumoase au mai mult de dovedit pe planul calităților dar pe altă parte trebuie să recunoaștem că au și mult teren în față pentru aspectul atrăgător. Faptul că acest aspect vine la pachet și cu multe dezavantaje precum flirturi, invitații nepotrivite sau chiar abuzuri, este și acesta un lucru de luat în considerare.

Eu cred că ținuta vestimentară trebuie să fie una adecvată mediului de lucru, așa cum se întâmplă spre exemplu în Italia unde femeile la serviciu poarta ținute office iar pantofii cu toc doar după orele serii. Este iarăși foarte important ca rolul pe care îl joacă aceste femei la locul de muncă să fie unul profesionist din toate punctele de vedere.

Atitudinea și ținuta pe care ți le alegi trebuie să ți le asumi. Te îmbraci extravagant, mult prea sexy sau poate mai puțin îngrijit; toate acestea țin de ce îți dorești tu să atragi. Că este respect, flirturi nepotrivite sau poate dezamăgire din partea celorlalți, este doar alegerea ta! Așa că asumă-ți și fii tu însuți!

Cauza acestor stereotipuri în România

Tind să cred că totul provine din comportamentul și creșterea de acasă. Părinții sunt primii responsabili de cum va crește copilul lor. Cu un bun exemplu, având în familie oameni frumoși și buni, la fel va crește și copilul. Dintr-o creștere defectuoasă cu exemple nepotrivite, unui copil îi va fi greu greu să esacaladeze frustrările întipărite din fragedă pruncie.

Mai este un aspect extrem de important pe care românii îl neglijează, și anume rolurile pe care le au în această viață. Totul ține de cât de bine îți iei în primire rolul de copil, părinte, cetățean și rolul pe care îl joci în profesia ta. Consider că rolul de cetățean respectabil este acela care depășește studiile ce ne clasează pe ultimile locuri la consumul de săpun și pastă de dinți per cetățean. Un cetățean responsabil se îngrijește atât pentru el cât și din respect pentru ceilalți. Și ca să ne focusăm pe rolul din profesia noastră, este foarte important cum ne adaptăm și cum îl respectăm. Una este să lucrezi la piscină și tot ce îți trebuie este un costum de baie peste un corp fit și alta este să lucrezi într-o instituție sau într-o corporație în care dress cod-ul este esențial. Din respect pentru tot ceea ce întreprinzi cât și pentru colegii de serviciu, este esențial să te îngrijești. Și dacă scuza este că timpul este prea puțin, tind să vă spun că am cunoscut persoane cu dizabilități mult mai îngrijite și mai cochete decât leneșii camuflați în multitasking-ul vieții.

,,Morala este ultimul refugiu al celor ce nu înțeleg frumusețea” - Oscar Wilde

Dr. Cozmin Mihai

Medic psihiatru