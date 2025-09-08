VIDEO. Viorica Dăncilă îi dă lecții de economie lui Ilie Bolojan: ”Nu face o treabă bună. Distruge situația economică”

Fostul premier Viorica Dăncilă îi transmite actualului șef al Executivului, Ilie Bolojan, că nu face ”o treabă bună” în privința măsurilor de reducere a deficitului bugetar, deoarece, ”prin măsurile luate distruge situația economică a țării”..

Invitată în emisiunea ”La Măruță” de la PRO TV, fosta președintă a PSD a fost rugată de Cătălin Măruță să spună care dintre politicienii români din prezent o enervează.

Dăncilă a ținut să sublinieze faptul că stă ”cu nervii foarte bine”, astfel că nu este enervată, ci dezamăgită de premierul Ilie Bolojan pentru că ”nu comunică și nu de dovadă de transparență în măsurile pe care le ia”.

De asemenea, în opinia sa, Bolojan ”distruge situația economică a țării” pentru că - prin măsurile de reducere a deficitului bugetar - ”vom merge într-o perioadă în care consumul va scădea foarte mult”.

Viorica Dăncilă: ”Să știți că stau cu nervii foarte bine. Și n-aș putea spune că mă enervează, aș putea spune că mă dezamăgește. Adică, în primul rând premierul României. Și de ce spune acest lucru? Știu că sunt un om corect, știu că a moștenit o situație foarte grea, dar faptul că nu comunică și nu de dovadă de transparență în măsurile pe care le ia, faptul că nu răspunde întrebărilor presei, acest lucru mă dezamăgește, dar n-aș putea spune că mă enervează”.

Cătălin Măruță: Dacă ar fi să alegeți un politician român care vă enervează - am tăiat, enervează și a rămas să vă dezamăgească: Ilie Bolojan, pentru că nu comunică mai transparent?

Viorica Dăncilă: ”Da”.

Cătălin Măruță: Dar în rest face treabă bună?

Viorica Dăncilă: ”Nu, nu cred că face o treabă bună și vă spun de ce. Dânsul ia măsuri care să reglementeze situația bugetară a țării, dar prin măsurile luate distruge situația economică a țării. Pentru că prin toate aceste măsuri aplicate, cu tăieri, de taxe și impozite suplimentare, cu distrugere a mediului de afaceri, vom merge într-o perioadă în care consumul va scădea foarte mult, vom avea disponibilizări, și foarte multe IMM-uri, antreprenoriatul își va închide porțile. Știm că de la început de an 66.000 de IMM-uri și-au închis porțile.”

