Timmermans i-a explicat premierului Dăncilă situația Guvernului printr-un citat din Ursul Yogi

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a dat replica premierului Viorica Dăncilă în Parlamentul European printr-un citat dintr-un personaj de desene animate foarte cunoscut și iubit în SUA: ursul Yogi.

În a doua parte a dezbaterilor care au avut loc miercuri în Parlamentul European, Dăncilă a susținut că există dezinformări privind situaţia din România și că Guvernul pe care îl conduce ”este iubit de români” şi se bucură de o largă susţinere populară.

Imediat după intervenția premierului român a vorbit și prim-vicepreşedintele Comisiei Europene.

Timmermans i-a răspuns lui Dăncilă vorbind despre personajul de desene animate Yogi Bear (”Ursul Yogi”) pentru a-și exprima senzația de ”deja vu” pe care o trăiește când aude replicile premierului român.

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene a arătat că, deși premierul român vorbește despre un atac al oficialilor europeni împotriva României, de fapt ... aceste critici sunt îndreptate împotriva Guvernului de la București, și nu împotriva poporului român.

”Și dacă îmi permiteți un comentariu politic. Uneori am senzația - și o spun în cuvintele nemuritorului Yogi Bear - ”it's deja vu all over again”.

Când eu critic pe cineva aud imediat standarde duble și în al doilea rând că nu e un atac asupra Guvernului, ci un atac asupra unei țări. Sper că am fost foarte clar astăzi, că noi nu am făcut decât o evaluare foarte la rece a situației din România și am analizat propunerile de schimbare a legislației.

Facem acest lucru pentru poporul român și nu împotriva poporului român și tratăm fiecare stat membru exact la fel, ne uităm la fapte și recunoaștem că fiecare situație este diferită.

Nu tratăm toate statele membre cu aceleași standarde, ci pe baza problemelor specifice care există în acel stat membru. Și vreau cu adevărat să avem succes aici și cer Guvernului român încă o dată: păstrați dialogul deschis, ascultați recomandările pe care le facem în scris, făcute în spiritul cooperării și în spiritul păstrării României pe drumul european. Mulțumesc.”

Ursul Yogi (engleză Yogi Bear) este un personaj de desene animate creat de Hanna-Barbera, care trăiește într-un parc unde oamenii vin pentru picnic sau grătar.

Împreună cu prietenul său Boo-Boo Bear, ursul Yogi pune la cale de multe ori furtul coșurilor de picnic ale turiștilor, în vreme ce pădurarul Smith încearcă să-i împiedice.