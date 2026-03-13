El a precizat că, începând din acest an, cel puțin 1.000-2.000 de tineri din România vor putea accesa proiectul de voluntariat în armată.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în Bihor dacă s-a pus în CSAT problema introducerii stagiului militar obligatoriu.

„Nu s-a discutat în CSAT, la ultima ședință, despre stagiul militar obligatoriu”, a răspuns premierul.

Voluntariat în armată pentru tineri

Bolojan a menționat că Ministerul Apărării are, începând de anul acesta, proiectul de voluntariat în armată.

„El are alocare prin buget și, începând din acest an, cel puțin 1000-2000 de tineri din România vor putea accesa acest sistem, dar este sistemul de voluntariat”, a completat șeful Executivului.

Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani

Românii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea solicita, în mod voluntar, înscrierea într-un program de pregătire militară de bază, potrivit unui proiect de lege aprobat joi de Guvern.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu a anunţat joi că în şedinţa de guvern a fost aprobat proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare care introduce conceptul de militar voluntar în termen.

Astfel, tinerii între 18 şi 35 de ani vor face un stagiu militar voluntar, şi se vor familiariza cu Armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române şi vor rămâne în rezerva operaţională a Armatei, aceştia urmând să primească după stagiul de 4 luni de zile 3 salarii medii. Ministrul a mai spus că 350.000 de soldaţi trec din rezervă în retragere şi este nevoie să întinerim rezerva Armatei.

”Astăzi am aprobat în şedinţa de guvern cele două proiecte care au reluat parcursul de avizare interministerial odată cu schimbarea guvernului. Sunt nişte proiecte de care se vorbeşte mai bine de doi ani de zile, nişte proiecte la care s-a lucrat mult între instituţiile care au responsabilităţi în area apărării naţionale, în sistemul naţional de siguranţă şi în sistemul naţional de apărare”, a anunţat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după şedinţa de Guvern. Ministrul a precizat că ambele proiecte merg către Parlament.

Ionuţ Moşteanu a arătat că în acest an vor trece în retragere peste 120.000 de gradaţi soldaţi, la anul încă 118.000, în 2027 încă 111.000.