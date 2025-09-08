VIDEO. Cum a citit Viorica Dăncilă un proverb în limba franceză la PRO TV. Cătălin Măruță: Aici e ”qui”, nu ”oui”!

Fostul premier Viorica Dăncilă a pronunțat greșit de două ori un proverb în limba franceză, în emisiunea ”La Măruță” de la PRO TV, deși cuvântul pe care l-a rostit, ”oui” (”da”), este unul dintre cele mai simple și mai cunoscute în limba franceză.

Fosta președintă a PSD a fost provocată de Cătălin Măruță să răspundă la întrebări ”neașteptate” sau să guste din cele mai picante sosuri pentru a păstra întrebarea un secret.

Astfel, Dăncilă a fost întrebată ce proverb ar alege să-l spună într-o limbă de circulație internațională, dacă s-ar afla la un summit G8 și ar avea de ales între engleză, franceză și germană.

Fostul premier a ales să-l spună pe cel în limba franceză, însă a pronunțat de două ori în mod greșit ”oui” în loc de ”qui” - deși diferența dintre cele două cuvinte este ușor de dedus, chiar și pentru cineva care nu cunoaște atât de bine franceza - motiv pentru care a fost corectată de Cătălin Măruță, care a fost aprobat în final ... tot printr-un ”oui”.

Iată și discuția dintre cei doi:

Viorica Dăncilă: ”Oui se ressemble s'assemble. Cine se asemănă se adună”.

Cătălin Măruță: Citim întrebarea?

Viorica Dăncilă: ”Da.”

Cătălin Măruță: ”Ați fost prim-ministru, ați reprezentat România la cel mai înalt nivel, ați discutat și negociat cu președinți și oameni de stat din întreaga lume chestiuni importante pentru viitorul țării. Mai jos aveți trei exemple de proverbe internaționale cunoscute: unul în engleză, unul în franceză, unul în germană. Dacă ați fi la un summit G8 într-o discuție la care participă vorbitori ai acestei trei ai acestor trei limbi de circulație internațională și ar trebui să spuneți un proverb din cele trei limba originală pe care dintre cele trei le-ați alege?

Vreau să-l citiți cu voce tare. Și era în engleză: păsările de același fel zboară împreună. Dar trebuia să ziceți în engleză. Era în franceză: cine se aseamănă se adună. Și în germană: ai mers cu ei, ai fost prins cu ei.

Și dumneavoastră ați ales proverbul ..”

Viorica Dăncilă: ”Oui se ressemble s'assemble”.

Cătălin Măruță: E ... qui.

Viorica Dăncilă: ”Qui! Ăă, qui se ressemble s'assemble. Oui!”

Cătălin Măruță: Deci cine se aseamănă se adună.

