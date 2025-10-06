Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România

Președintele Nicușor Dan și-a numit o parte din echipa care îl va consilia la Cotroceni. Cu mulți dintre cei pe care i-a ales consilieri, a lucrat la Primăria Capitalei sau la ONG-ul pe care l-a fondat.

Sunt și susținători din mai multe campanii electorale, atât pentru primărie, cât și pentru fotoliul de la Cotroceni, cum este fostul premier liberal Ludovic Orban.

Deși nu au putere executivă, consilierii pot influența decizii din domenii cheie.

Nicușor Dan a numit 7 consilieri prezidențiali: 7 de stat și doi onorifici. Marius Lazurca va fi consilier prezidențial pe politică externă. A fost ambasador la Vatican, în Ungaria și Republica Moldova, iar recent a fost rechemat de Nicușor Dan din Mexic - tocmai pentru a ocupa o funcție importantă în țară.

Ludovic Orban se va ocupa de politica internă - un post care nu a mai fost ocupat din 2021. Orban a fost președintele PNL, premier și l-a susținut pe Nicușor Dan atât pentru Primăria București cât și pentru fotoliul de la Cotroceni.

”Vreau să le dau și un mesaj celor care se află la guvernare: egoismele de partid, agendele electoraliste nu fac bine în acest moment. În acest moment e vorba despre adoptarea unor măsuri care să refacă echilibrele economice, care să asigure echilibrul bugetar.”, a spus Orban.

De relația cu românii din străinătate se va ocupa Eugen Tomac, președintele PMP, și el un susținător al sefului statului în campania prezidențială.

Pentru afaceri europene a fost desemnat Valentin Naumescu, fost consul general, care face parte dintre cei care i-au propus lui Nicușor Dan în luna decembrie să candideze la prezidențiale.

Pe probleme constituționale a fost numit Cosmin Soare, avocat la firma care a reprezentat Primăria Capitalei în timpul mandatelor lui Nicușor Dan. Iar consilierul juridic al Primăriei, Alexandru Ciurea, va asigura acest domeniu la Cotroceni.

Tot de la Primărie, unde este director de presă, va veni Diana Iancu. La fel și fosta sa consilieră, Ramona Dinu. Nicușor Dan o va avea langa el și pe Diana Punga, cea care i-a fost alături la înființarea ONG-ului Salvați Bucureștiul, dar și a USR-ului.

Consilierii prezidențiali au rang de ministru, iar cei de stat - de secretar de stat. Consilierul prezidențial pentru apărare și siguranță națională este membru în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Aceștia sprijină politicile prezidențiale, iar expertiza lor e importantă, dar mai ales capitalul relațional. Pentru că Președintele, pentru a-și îndeplini obiectivele constituționale, are nevoie de persoane care să aibă capacitatea și cunoștințele necesare, dar și experiență, pentru a putea să se relaționeze cu lumea politică.

Un consilier prezidențial încasează peste 150.000 de lei anual, în jur de 2500 de euro pe lună. Un consilier de stat este plătit cu aproximativ 2.000 de euro lunar.

