Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Ne putem trezi cu oamenii lui Putin la putere la Chișinău”

18-09-2025 | 15:57
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a oferit un interviu corespondentului Știrilor Pro TV, Constantin Toma, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025.

Constantin Toma

Traian Băsescu a explicat de ce aceste alegeri sunt decisive nu doar pentru viitorul Republicii Moldova, ci și pentru securitatea Uniunii Europene și a României.

Reporter: Cât de importante sunt aceste alegeri pentru Republica Moldova, dar și pentru Uniunea Europeană?

Traian Băsescu:  „Aș porni de la lucrul cel mai important care este ce se întâmplă cu Republica Moldova. Aceste alegeri sunt cruciale dintr-un motiv simplu: nu depind de oamenii politici. Este pentru prima dată – sau este o ocazie rară – când soarta Republicii Moldova depinde de votul fiecărui cetățean”.

De ce spun acest lucru? De regulă, se pune nădejdea în programele partidelor. De data aceasta, opțiunile în Republica Moldova sunt clare: partid proeuropean – partidul Maiei Sandu – sau partidul socialiștilor lui Dodon, cu Caciuc, cu fosta baștană din Găgăuzia. Deci, grupare bloc pro-rus și blocul european al Maiei Sandu, plus ce o mai fi din partidele mici care vor reuși să treacă pragul.

Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz
Ezitările PSD și „demisiile de probă" ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Rezultatul votului este dat de prezența la urne. Eu am mai avut câteva interviuri și insist pentru ca cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot și să-și decidă soarta. Un vot în favoarea PAS înseamnă continuarea drumului european.

Aș face o mențiune specială, având în vedere că am văzut ce s-a întâmplat în 2024: Maia Sandu a fost aleasă în principal cu voturile proeuropenilor, dar decisiv a fost votul celor din diaspora. Diaspora româno-moldoveană este decisivă în a determina victoria în alegerile din data de 28, la fel cum s-a întâmplat cu Maia Sandu. Dânsa a pierdut în țară, dar cu votul venit din diaspora a câștigat mandatul de președinte pentru a doua oară. În aceste condiții, este clar că diaspora are un rol determinant în ceea ce se va întâmpla vineri”.

Reporter: Altfel, pe 28 septembrie seara ne putem trezi cu un vecin?

Traian Băsescu: „Ostil. Ne putem trezi cu oamenii lui Putin la putere, la Chișinău, dacă proeuropenii nu vor ieși la vot. Și aici este de subliniat un lucru și o obligație a celor care au cetățenie a Republicii Moldova și sunt și cetățeni ai României. România are nevoie de securitate la frontiera estică. Ori o conducere politică cu opțiuni proeuropene garantează securitatea la frontiera României.

Imaginați-vă o Republică Moldova condusă de socialiștii lui Dodon și Voronin, controlată de la Moscova de oamenii lui Putin. Amintiți-vă că Dodon aproape dormea în secretariatul de la cabinetul lui Putin doar ca să schimbe două vorbe cu el. Deci este foarte legat de Putin și n-am vrea ca, la frontiera României, să fie un stat care face politica lui Putin, ceea ce înseamnă o politică ostilă României”.

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia" ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că Rusia nu va opri războiul hibrid împotriva României, dar subliniază că dezinformarea și campaniile de discreditare vin adesea și din interior, nu doar de la Moscova.

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că lipsa unei reacții ferme a României și a NATO riscă să transmită vulnerabilitate în fața Moscovei, după ce o nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al al țării și al Poloniei.

Directorul interimar al Companiei de Apă Braşov, Liviu Cocoş, a fost reţinut de DNA pentru cumpărare de influenţă şi dare de mită.

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia" ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

