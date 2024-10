“Pupăm și poala lui Putin, cântăm și imnul României, ca să supraviețuim”. Istoricul Armand Goșu, despre alegerile din Moldova

Într-un interviu pentru Știrile PROTV, realizat de Cristian Leonte, Armand Goșu s-a declarat convins că locuitorii Republicii Moldova vor vota pentru integrarea europeană.

El a apreciat că, în ciuda percepției publice, chiar și locuitorii din Transnistria și Găgăuzia – regiuni majoritar rusofone- își doresc acest lucru, dar evită să-l recunoască, pentru că fac “tot ce pot ca să supraviețuiască” în fața influenței Moscovei.

El a amintit, în context, că legăturile de afaceri ale celor două regiuni sunt mai degrabă cu Uniunea Europeană și cu România, decât cu Rusia.

Pe de altă parte, Goșu crede că balanța scrutinului va fi influențată de votul cetățenilor moldoveni din diaspora.

Cristian Leonte: În Republica Moldova rezultatul este așteptat în acest weekend, dar rezultatul este pe termen mult mai lung decât ne putem uita.

Armand Goșu: Miza e mare de tot!

Cristian Leonte: Va reuși Moldova să se îndrepte spre Occident cu toată puterea?

Armand Goșu: Oh, da! Sunt convins! Nu văd ce s-ar putea întâmpla. (…) Depinde foarte mult de felul în care se va mobiliza mai ales zona de diaspora. (…) Să vedem scorurile în Găgăuzia. Am fost acolo, am vorbit cu oamenii, n-o urmează pe Guțul (n.r. Evghenia Guțul, guvernatorul Găgăuziei, apropiată de Moscova). Unii mi s-au părut jenați de faptul că au fost manipulați și au votat-o pe Guțul.

În Transnistria - am fost și acolo - să știți că business-ul lor e cu Uniunea Europeană, cu România. Sunt mai interesați să vină la București, și săracii au trei-patru pașapoarte prin buzunare. "Păi, noi trebuie să supraviețuim.

Și-atunci, ca să supraviețuim, învățăm să pupăm și poala lui Putin, învățăm să cântăm și imnul României, și avem un buzunar așa: în dreapta avem pașaport românesc, moldovenesc, ucrainean, în stânga avem pașaport rusesc și transnistrean.

Sunt oameni care, cum să spun, aproape că le intră asta în ADN - "fac tot ce se poate ca să supraviețuiesc". De asta eu nu aș fi foarte critic cu ei, ci mai degrabă empatic, și m-ar interesa cum pot să-i ajut.” (…)

Istoricul Armand Goșu este expert în istoria politică a Rusiei. Din 2004, el predă, la Universitatea din București, istoria politică a Rusiei şi a URSS, istoria politicii externe şi a diplomaţiei sovietice, precum și evoluţiile din fostul spaţiu sovietic.

De altfel, Goșu are un doctorat în istoria Rusiei, cu o teză despre politica externă a Imperiului Rus (Moscova, 1998).

