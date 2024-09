INTERVIU. Doctorul Gabor Maté explică ce este ADHD și care sunt factorii declanșatori. Cum pot fi protejați copiii

De-a lungul anilor, Maté a reușit să-și transforme volumele în bestsellere. Se întâlnește des cu cititorii cu care discută, cu grijă și compasiune, despre cazurile de dependență, stres și traume.

În volumul proaspăt lansat vorbește despre cauzele apariției tulburării de deficit de atenție (ADHD) și prezintă modalități de gestionare a acesteia.

Doctorul Gabor Maté scrie, în volumul său, „Minți împrăștiate", că tulburarea de deficit de atenție, recunoscută și ca ADHD, nu este o boală ereditară și nu există o genă responsabilă pentru această afecțiune. Ci mai degrabă pornește din mediul emoțional în care creștem și ne dezvoltăm.

A studiat în profunzime această tulburare, mai ales că și el a fost diagnosticat cu ADHD la vârsta de 55 de ani.

Gabor Maté: „Nicio explicație medicală nu a avut sens pentru mine. Spuneau că este o boală moștenită genetic. În primul rând, nu este o boală, și în al doilea rând, nu este genetică. Are legătură cu viața. Dacă vrei să te ajuți pe tine sau pe copilul tău, trebuie să înțelegi viața copilului și să îi schimbi viața, nu doar să încerci să rezolvi situația cu medicamente. Prima dată se dezvoltă părțile emoționale ale creierului și apoi părțile intelectuale. Copiii au nevoie de condițiile potrivite și cea mai importantă condiție pentru dezvoltarea fizică a creierului, a circuitelor și a sistemelor, a substanțelor chimice și a conexiunilor, este mediul emoțional, relația emoțională cu copilul. Acum părinții sunt stresați, ocupați, traumatizați, având dificultăți să se armonizeze cu copilul. În ciuda intențiilor bune. Deci, aceste părți ale creierului nu se dezvoltă cum ar trebui. ADHD nu este o boală pe care o au. Este o lipsă de dezvoltare. Haideți să oferim condițiile potrivite pentru dezvoltare. Creierul este modelat de mediu. Dacă vrei să înțelegi creierul, trebuie să înțelegi mediul. Și am vrut să ajut oamenii, să le ofer un nou mod de a înțelege. De aceea am scris cartea”.

Gabor Maté este un medic canadian de origine maghiară, cunoscut în toată lumea datorită cărților sale de psihologie publicate în zeci de limbi. A studiat intens mecanismele care declanșează traumele copilăriei.

Interviul integral cu Gabor Maté

Paula Herlo: Vrei să ajuți oamenii, dar vrei și să-ți ajuți copiii pentru că dezvălui că cei trei copii ai tăi au fost diagnosticați cu ADD.

Gabor Maté: Da, asta e ideea mea. Este adevărat. Și încă nu cred că este genetic. Știi, a fost. Este mediul care acționează asupra genelor. Așa că trebuie să înțeleg mediul. Trebuie să înțeleg mediul din propria familie, așa cum am fost ca părinte pentru a-mi ajuta copiii.

Paula Herlo: Deci spune-ne despre mediul în care v-ați format familia, în care au crescut copiii dumneavoastră.

Gabor Maté: Foarte stresant. Eu și soția mea suntem împreună de 55 de ani, dar am avut amândoi traume de care nici nu ne-am dat seama, așa că a existat instabilitate emoțională în casa noastră. Ne-am iubit copiii, am făcut tot posibilul, dar era un mediu foarte nesigur. Ei nu au știut niciodată de ce eu explodam de furie când soția mea și cu mine aveam un conflict. Treceam de la o stare de dragoste pașnică la una foarte volatilă, foarte instabilă, foarte repede. Și asta este stresant pentru un copil. Și acel stres afectează creierul copilului. Acum oamenii cred că dau vina pe părinți. Nu dau vina pe părinți. Ei fac tot posibilul și eu am făcut tot posibilul.

Copilăria doctorului marcată de evenimente triste

Paula Herlo: Știu că încercați să găsiți răspunsuri întorcându-vă în copilărie. Ce ați descoperit?

Gabor Maté: Ei bine, nu mi-a plăcut să descopăr. Știam, dar nu înțelegeam legătura dintre ceea ce se întâmplă în copilărie la adult. Deci, să știți, așa cum am scris, am fost un copil evreu în Ungaria, născut în timpul războiului din 1944 și apoi au venit naziștii. Vă puteți imagina? Eram stresat. Tatăl meu a fost la muncă forțată. Mama nu știa dacă era mort sau viu. Părinții ei au fost duși la Auschwitz și uciși. Când aveam cinci luni, eram în pericol, eu eram bolnav. La un moment dat, ea m-a dat unui străin pentru a-mi salva viața. Nu am văzut-o de șase săptămâni. Adică, acesta este un efect uriaș asupra creierului copilului.

Paula Herlo: Știu că mama dumneavoastră a scris un jurnal și vi l-a dat, dar dumneavoastră ați refuzat să-l citiți.

Gabor Maté: Nu am refuzat. De fiecare dată când am încercat am amețit.

Paula Herlo: De ce?

Gabor Maté: Ceva în mine trebuie să fi știut că acolo este ceva foarte dureros. Nu eram pregătit să înfrunt asta.

Paula Herlo: Și i-ați cerut să citească jurnalul, în ce moment?

Gabor Maté: După ce am scris această carte, când scriam această carte.

Paula Herlo: Acela a fost momentul în care va citit-o, pentru că dumneavoastră ați spus în carte că ea avea dificultăți în scriere.

Gabor Maté: Am rugat-o să mi-l citească ea.

Paula Herlo: Și atunci a fost momentul pentru dumneavoastră să ascultați?

Gabor Maté: Era ok, pentru că până atunci eram pregătit.

Paula Herlo: Ok. Știu că ai luat niște medicamente.

Gabor Maté: Da.

Paula Herlo: La un moment dat a fost supradoză?

Gabor Maté: Nu, dar a fost prea mult.

Paula Herlo: De ce?

Gabor Maté: Una dintre caracteristicile ADHD este reglarea slabă a impulsurilor. Deci, de îndată ce vrei să faci ceva, o faci. Și în viața mea medicală, nu așa am lucrat. Am fost foarte răbdător. Am vorbit cu oamenii. Nu am scris doar o rețetă. Au venit la mine. Am vrut să o fac. Am făcut.

Sunt medicamentele o soluție?

Paula Herlo: În opinia dumneavoastră, ADHD poate fi tratat fără medicamente?

Gabor Maté: Oh, da, pentru că ar trebui să fie în majoritatea cazurilor, medicamentele nu ar trebui să fie primul lucru pe care îl încercăm. Și chiar dacă folosim medicamente, care uneori pot fi de ajutor, ar trebui să fie doar ca o oprire, ca un lucru temporar până când vom lucra la celelalte lucruri. Da.

Paula Herlo: Puteți explica legătura dintre experiențele copilăriei timpurii și ADHD?

Gabor Maté: Da, deci reglarea impulsurilor și atenția și autoreglementarea și concentrarea. Nimeni nu se naște cu ea. Un copil mic, nu impulsul de reglare a emoțiilor. Nu au nicio reglare corporală. Nu au capacitate de atenție, nu au concentrare decât pentru câteva secunde. Acest lucru trebuie să se dezvolte. Acestea sunt funcțiile părții frontale a creierului, a creierului frontal mijlociu și aici a celeilalte părți a creierului. Nu trebuie să intru în neurologie aici, dar aceste părți ale creierului trebuie să se dezvolte. Asta durează ani. Acum, pentru ca orice să se dezvolte, trebuie să ai condițiile potrivite. Dacă plantezi un copac, trebuie să ai condițiile potrivite. Dacă crești un câine, trebuie să ai condițiile potrivite. Adică, luați un câine care nu este tratat bine, s-ar putea să aveți un câine foarte diferit dacă este tratat cu dragoste. Deci ființele umane, creierul uman se dezvoltă. Aceasta este știința. Sunt, inventez asta, o interacțiune cu mediul și partea din față a creierului. Prima, se dezvoltă părțile emoționale ale creierului și apoi părțile intelectuale. Au nevoie de condițiile potrivite și cea mai importantă condiție pentru dezvoltarea fizică a creierului, a circuitelor și a sistemelor, a substanțelor chimice și a conexiunilor este mediul emoțional, relația emoțională cu copilul și adulții. Aceasta este condiția cea mai importantă. Acum părinții sunt stresați, ocupați, traumatizați, având dificultăți, nu dificultăți nu să își iubească copilul, pentru că își iubesc copilul, ci să se armonizeze cu copilul, primind de fapt experiența copilului și conectându-se cu ea. Știm că sunt atât de multe studii, așa că suntem stresați. Evenimentele sunt cu atât mai dificile în ciuda celor mai bune intenții și asta afectează creierul copilului. Deci aceste părți ale creierului nu se dezvoltă cum ar trebui. ADHD nu este o boală pe care o au. Este o lipsă de dezvoltare. Haideți să oferim condițiile potrivite pentru dezvoltare.

Concepții greșite despre ADHD

Paula Herlo: Ok, ce concepții greșite despre ADHD doriți să lămuriți?

Gabor Maté: Nu este o boală, nu este o boală care să înlăture mintea absentă, nu este o boală. Ce crezi că este? Este un mecanism de adaptare. Dacă ar fi să te stresez chiar acum, te-ai simți inconfortabil, ce ai face?

Paula Herlo: Nu știu, aș fugi.

Gabor Maté: Da, ai putea fugi. Ai putea fugi. Da, e bine. Nu, nu, nu. Haide. Sunt patru oameni aici. Sunt prietenii tăi. Poți vedea. Vă rog să mă ajutați. Da.

Paula Herlo: Poate, sau aș putea lupta.

Gabor Maté: Da, acestea sunt cele trei lucruri pe care le-ai putea face. Ai putea cere ajutor, sprijin sau ai putea riposta. Dacă nu ai putea face niciunul dintre aceste lucruri? Atunci ai începe să te disociezi, să lipsești ca să nu suferi atât de mult. Ei bine, când copilul mic, când părinții sunt stresați, copilul este stresat. Este atât de simplu. Se poate lupta copilul, fugii sau la fel? Nu. Când creierul se dezvoltă, toate aceste circuite se dezvoltă, deci instrumentele sunt parte din programarea creierului. Deci începe ca un mecanism de adaptare. Al doilea care este genetic. Nu există gene pentru ADHD. Nimeni nu a găsit vreodată gena. Sunt gene implicate. Există unele gene pe care băiatul le are, băietii sunt mai predispuși la ADD, dar puteți avea aceleași gene și să nu aveți ADD. Deci ceva este moștenit, dar nu este ADHD. Și ceea ce se moștenește este sensibilitatea. Și cu cât ești mai sensibil, cu atât te simți mai mult și, prin urmare, cu cât te simți mai stresat când mediul este stresant, cu atât simți mai multă bucurie când mediul este grozav. Deci, ce este moștenit aici? Este sensibilitate. Și acești copii tind să fie foarte sensibili. Au mai multe alergii, au mai mult astm și așa mai departe. Deci ce este mostentit, este sensibilitatea. Dar asta nu înseamnă că vei avea ADHD. Puteți avea aceleași gene și să fiți perfect în regulă.

Paula Herlo: Se manifestă ADHD în mod diferit la adulți față de copii?

Gabor Maté: Ei bine, adulții nu trebuie să meargă la școală decât dacă vor. Copiii sunt puși în medii. Nu este alegerea lor, așa că sunt mai stresați. Acum, dacă te uiți la evoluția umană, timp de milioane de ani și sute și mii de ani, copiii au făcut asta. Copiii nu au stat la școală toată ziua. Ei vor natura chiar aici, să se joace cu adulții și astfel adulții, copiii sunt aduși în aceste situații și pentru mulți este complet nefiresc.

Ce trebuie să facă școlile

Paula Herlo: Cum ar trebui să se adapteze școlile pentru a sprijini mai bine copiii cu ADHD?

Gabor Maté: Ok, există ceva numit stres de evaluare. Când ești evaluat, judecat, te simți stresat. Cu cât ești mai sensibil, cu atât vei experimenta mai mult stres de evaluare. Oamenii suferă de stres de evaluare, cortizolul crește, au stări mai stresante, ceea ce interferează cu învățarea. Deci, în primul rând, fără note, fără evaluări, fără pedepse. În al doilea rând, există un circuit în creier pentru a juca. Nu doar în creierul nostru, în creierul tuturor mamiferelor, câini, pisici, elefanți, lei, urși, cei mici se joacă. Jocul este important pentru dezvoltarea creierului. Ar trebui să existe mult mai mult joc în școli, mult mai multă creativitate, mult mai importantă decât învățarea academică. Dar școala ar trebui să vadă cum se dezvoltă creierul. Dinainte de naștere până la maturitate, sunt aproximativ 20 de ani. Sunt condițiile potrivite. Deci, școala ar trebui să fie mult mai interesată să ajute la dezvoltarea creierului sănătos decât să predea fapte. Copiii care sunt interesați și curioși, care sunt copiii în mod natural, vor afla faptele. Ei vor învăța abilitățile. Dar mai întâi trebuie să fie liberi să învețe. Adică, vreau să spun, în Europa de Est, educația a fost odinioară, poate încă este rigidă, atât de grea, atât de neprietenoasă. Îi sperie pe copii, în special pe cei cu ADHD, sunt atât de sensibili, dar tu, dar tu îi sperii. Prin ce le faci creierului lor.

Paula Herlo: De asemenea, avem o problemă cu părinții, și ei îi resping.

Gabor Maté: Știu, știu. România, din păcate, este un exemplu foarte puternic a ceea ce nu ar trebui să se întâmple. În primul rând, au fost toți acei ani în care femeile nu puteau avorta. Așa că s-au născut mulți copii pe care părinții fie nu și i-au dorit, fie nu i-au putut îngriji. Au ajuns în orfelinate. Mulți dintre acești copii din sufragiu se descurcă. Au făcut și alte probleme. Și mi s-a spus că sunt zeci de mii de copii la școală chiar acum ai căror părinți nici măcar nu sunt aici, ai căror părinți sunt undeva în Europa lucrând. În străinătate, acei copii, prezic, vor avea tot felul de probleme, deoarece copiii au nevoie de părinți. Au nevoie de acea conexiune iubitoare, calmă, de cadouri. Știu că părinții, între timp, știu că încearcă să facă bani pentru a întreține familia. Am înțeles. Nu dau vina pe ei. Spun doar că impactul asupra copiilor va fi foarte puternic.

Presiunea societății

Paula Herlo: Cum contribuie presiunea societății la creșterea ratei ADHD-ului?

Gabor Maté: Ei bine, în primul rând, societatea creează mult stres. Cultura creează mult stres asupra părinților. Nu e vina părinților, este doar ceea ce se întâmplă. Ei bine, în al doilea rând, nu înțelegem nevoile copiilor. Credem că treaba noastră este să transformăm copiii în oamenii care ne dorim să fie. Asta nu este treaba noastră. Treaba noastră este să-i ajutăm să devină oamenii care sunt și asta este foarte diferit de a-i ajuta să-și dezvolte capacitățile, interesele, pasiunile. Asta e foarte diferit față de„aș vrea să fii cine vreau eu să fii.”

Paula Herlo: Ce înseamnă să fii un părinte bun din punctul dumneavoastră de vedere? Un părinte bun, o mamă bună, un tată bun, ce înseamnă?

Gabor Maté: Ei bine, iau doar două exemple simple. Una dintre nevoile copiilor este să fie ținuți aproape de părinți. Oameni aborigeni, oameni din epoca de piatră, popoare tribale, felul în care am evoluat. Asta făceam noi. Își poartă copiii peste tot. Nu i-au pus niciodată jos, sunt cu corpul părinților tot timpul. Copilul are nevoie de asta. Copii mici, punem copiii în camerele lor separate și când plâng noaptea, vor fi ridicați. Experții ne-au spus, nu ridicați copilul, lăsați-i să plângă până dorm. Asta interferează cu dezvoltarea creierului copilului. Acesta este primul lucru. Și mulți părinți sunt învățați să facă acest antrenament de somn. Antrenamentul pentru somn este foarte la modă. Și constă în a nu ridica copilul când plânge. Este groaznic. Dacă copilul plânge, trebuie să fie ridicat. În orfelinatele din secolul trecut, unde copiii erau îngrijiți fizic, nu erau ridicați. Au murit din cauza aceasta, pentru că se stresează până la moarte. Copilul trebuie să aibă părintele lângă el. Copilul nu are auto-reglare, dar poate este supărat că nu se poate regla singur. Părinții asta reglează, creierul copilului. Copiii au nevoie de asta. Acesta este un exemplu. Un alt exemplu este,desigur, părinții trebuie să meargă dimineața la muncă. Nu, în societățile tribale, când părinții lucrau, copiii erau cu ei. Nu este posibil acum.

Paula Herlo: Sună imposibil acum.

Gabor Maté: Este poate imposibil. Dar ar trebui să recunoaștem ceea ce am pierdut și să facem tot ce putem pentru a înlocui acea lipsă. Putem dacă suntem conștienți. Acesta este un exemplu. Celălalt exemplu este ceea ce se întâmplă cu un părinte când un copil de 2 ani se enervează și cei de doi ani se enervează. Ce ar trebui să facă părintele? Te gândești să-i hrănești, să-i spui?

Paula Herlo: Hrănire nu. Dacă este supărat, da, înțeleg asta. Dacă e supărat, să te calmezi, să-l săruți, să vorbești cu el.

Gabor Maté: Da, ei bine, o mulțime de experți le spun părinților să îi pedepsească. Să îi oprești. Copiii au nevoie să-și experimenteze toate emoțiile, fie că este vorba de furie sau frică sau bucurie sau curiozitate, joacă, durere, frică. Dacă apar acele sentimente, treaba părintelui este să înțeleagă sentimentele copilului și să le accepte și să fie alături de el. Mulți părinți nu știu asta. Mulți părinți sunt prea stresați, așa că copilul nu se simte niciodată înțeles, nu simte niciodată că cineva îi înțelege. Asta interferează cu creierul copilului. Și apoi merg la școală, la grădiniță. Când sunt pedepsiți, de ce sunt pedepsiți pentru că sunt copii?

ADHD la adulți

Paula Herlo: Pot adulții să aibă ADHD și cum arată procesul?

Gabor Maté: Păi uite, eu obișnuiam să iau medicamente, nu le-am luat de zeci de ani. Ceea ce determină ADHD, chiar și la vârsta adultă este stresul. Deci, cu cât te poți uita mai mult la ceea ce provoacă stresul în viața ta pentru a face față stresului, cu atât poți avea mai puține probleme.

În al doilea rând, Mulți oameni cu ADHD au o perspectivă negativă asupra sinelui, se văd defecți sau neadecvați, insuficient de buni. Ei trebuie să lucreze la modul în care se văd pe ei înșiși. Știi, unele lucruri despre mine nu se vor schimba niciodată. De exemplu, pierd mereu lucruri. Știi, îmi las laptopul în avioane, îmi pierd periuța de dinți. Pot să pierd ceva doar stând aici. Eu doar râd despre asta, mai degrabă decât să mă frământ. Deci, autoacceptarea, relațiile cu persoane cu ADHD sunt dificile, așa că trebuie să lucrezi la relație. Ar trebui să te căsătorești sau să relaționezi cu cineva cu care trebuie să relaționezi. Trebuie să aveți niște practici care vă ajută cu adevărat, cum ar fi ieșirea în natură, conectarea cu copacii, munții și râurile. Știi, asta a cauzat cu adevărat creierul.

Paula Herlo: Am citit că dumneavoastră înotați ca să vă calmați.

Gabor Maté: Da, înot. Înot în fiecare zi, așa că oriunde mă duc, trebuie să pot să înot. Deci, practic, este o terapie, practici de autoacceptare care au numit tot corpul tău hrană bună pentru că ceea ce pui în corpul tău face diferența pentru creierul tău. Să dormi suficient și să lucrezi la acceptarea de sine. Adică, nu este această boală teribilă. Fiica mea, care are 36 de ani, chiar a avut, a fost într-adevăr afectată ca și copil cu ADHD în școală. Nu m-am gândit niciodată că va merge la universitate sau așa ceva. Chiar acum, ea are o bursă completă pentru a studia un doctorat în psihologie la New York. Acolo este. Este posibil.

Sfaturi pentru părinți

Paula Herlo: Aveți un sfat pentru părinți? Ați scris în cartea dumneavoastră că trebuie să-și iubească copiii în mod activ.

Gabor Maté: Ei bine, părinții își iubesc copiii, desigur. Acești copii sunt foarte sensibili, așa cum am spus, ceea ce înseamnă și că atunci când schimbi mediul în mod pozitiv, sunt foarte sensibili și la asta. Pentru că cea mai mare treabă a părintelui să fie la mediul de acasă, să lucreze la vechile stări mentale, astfel încât ele să poată apela la relația lor între ei, astfel încât stresul în ansamblu, tensiunea să fie diminuată. Ei trebuie să lucreze cu adevărat pentru a înțelege copilul ce se întâmplă în mintea copilului, nu pentru a încerca să schimbe comportamentul copilului, deoarece comportamentele sunt doar simptome ale unor probleme interne. Când schimbi mediul înconjurător, anii de comportament se vor schimba automat și mi s-au spus de mulți părinți că vreau să spun că ai ajuta să schimbe mediul a făcut toată diferența pentru copii.

