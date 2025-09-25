„Lebedele sunt mâncate în Royal Parks, în special de români”. Declarațiile lui Nigel Farage stârnesc critici

25-09-2025 | 14:09
lebede
Shutterstock

Nigel Farage a lansat cel mai recent atac nefondat împotriva migranților care trăiesc în Marea Britanie, spunând că „lebădele sunt mâncate în parcurile regale de către est-europeni, în special români, dintre care fac și eu parte.”

autor
Sabrina Saghin

„Credeți-mă pe cuvânt: românii nu mănâncă lebede. Sunt prea tari. Ideea că emigranții în masă vânează lebede în Hyde Park cu plase și le prăjesc pentru cină nu are nicio bază probatorie, dar are exact calitățile de care are nevoie un conspirator: este viscerală, grotescă, greu de infirmat și ușor de împărtășit. Dar faptul că trebuie să spun asta arată cât de jos am ajuns.”, a spus Nigel Farage, scrie The Independent.

Strategia: zvonuri transformate în fapte

„Ce mi se pare evident este că, în felul său modest, Farage încearcă să-l depășească pe Trump. Strategia este cunoscută: ia un zvon, amestecă-l cu prejudecăți culturale, apoi prezintă-l ca pe un fapt. Sentimentele contează mai mult decât dovezile. Dacă ceri dovezi, răspunsul este întotdeauna că acestea sunt ascunse, suprimate sau evidente pentru cei „inițiați”. Odată lansate, aceste povești pot suferi mutații la nesfârșit. Dacă nu sunt lebede în Londra, atunci sunt gâște în comitate, rațe în altă parte, până când ajung să mănânce pisici, câini și animale de companie în Sedgfield. Și pentru că nu pot fi niciodată cu adevărat infirmate, ele pot fi reutilizate la nesfârșit. Farage și Partidul său Reformist nu au nevoie să creadă în ceea ce spun. Cine știe în ce crede el, dar acesta este, până la urmă, un om care a frecventat una dintre cele mai scumpe școli private din Marea Britanie, Dulwich College, înainte de a urma o carieră de bancher în City. Nu este atât de naiv încât să confunde bârfele din pub cu realitatea, dar le repetă pentru că funcționează. Îl aduce în atenția publicului. Stârnește neîncrederea față de imigranți. Capturează o stare de spirit.”, a raspuns gazda emisiunii la care a fost invitat Nigel Farage.

„Dacă stabilești direcția de urmat și principiul corect și oamenii au încredere în tine în această privință, atunci detaliile vor urma”, a declarat Richard Tice, vicepreședintele partidului Reform, la Times Radio.

Tice a fost întrebat câți migranți vor fi deportați în conformitate cu planurile partidului său de a elimina permisul de ședere pe termen nelimitat. „Cât de lungă este o bucată de sfoară?”, a răspuns el când a fost presat.

„Dacă există o direcție pe care o urmăm, aceasta este una în care „vibrația” este un substitut adecvat pentru dovezi. Obișnuiam să spunem că faptele nu țin cont de sentimentele tale. Acum, sentimentele nu țin cont de faptele tale.

Poate că, conspirațiile sunt un fenomen natural într-o lume divizată de inegalitate. Este suficient să ne uităm la concentrarea bogăției și a influenței pentru a înțelege de ce ideea unei cabale a elitei, care trage sforile politice și exploatează conexiunile sale, pare plauzibilă pentru mulți. Elon Musk are mai multă bogăție decât națiuni întregi și, cu ajutorul acesteia, și-a cumpărat accesul la Casa Albă.”, a mai spus el.

Sursa: Independent.co.uk

Etichete: romani, regatul unit, lebede,

Dată publicare: 25-09-2025 14:09

