VIDEO. Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf”

08-11-2025 | 17:58
Unul dintre cele mai valoroase sisteme de apărare aeriană ale lui Vladimir Putin în război – un S-400 „Triumf”, evaluată la peste un milliard de euro, a fost distrusă complet.

Aura Trif

Imagini care circulă pe rețelele sociale arată atacul, efectuat de Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei, în Crimeea ocupată. Lansatorul „Triumf” poate fi văzut cuprins de flăcări la scurt timp după ce a fost lovit de dronele FP-2, scrie Metro.

Un mare depozit de muniții al Armatei a 18-a rusești a fost, de asemenea, distrus în atac, lângă satul Udachne, în apropiere de Simferopol. Un radar multifuncțional 92N6E și echipamentele de alimentare autonomă pentru postul de comandă S-400 au fost, de asemenea, distruse.

Atacul a avut loc pe 6 octombrie, însă informațiile despre misiune au fost reținute până acum din motive de securitate operațională. Spioni ai Rezistenței care lucrează pentru Ucraina în Crimeea au identificat locația activelor rusești.

Ucraina, Zaporojie
O declarație a Mișcării Rezistenței Forțelor de Operațiuni Speciale a precizat: „S-400 este conceput pentru a detecta și distruge ținte aeriene la distanțe mari. Inamicul folosește, de asemenea, acest complex pentru lovituri pe teritoriul Ucrainei.”

Forțele ucrainene au descris atacul ca parte a unei campanii continue menite să pună presiune pe armata Rusiei și să le diminueze capacitatea de a desfășura operațiuni ofensive.

Val de atacuri între Ucraina și Rusia

Acest atac vine în contextul în care Rusia și Ucraina și-au lansat aproape zilnic atacuri asupra țintelor energetice ale celuilalt, în timp ce eforturile diplomatice conduse de SUA de a opri războiul de aproape patru ani nu au avut impact pe câmpul de luptă.

Loviturile cu drone pe distanțe lungi ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești urmăresc să priveze Rusia de veniturile din exportul de petrol necesare pentru continuarea războiului. Între timp, Rusia a lucrat la paralizarea rețelei electrice ucrainene și la împiedicarea accesului civililor la căldură, lumină și apă curentă.

Sursa: Metro

