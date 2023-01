Un pastor amator de sex în grup a fost ucis de amantul soției sale. Femeia se săturase de viața lor amoroasă

Pastorul David Evans a fost împușcat în propriul pat, în martie anul trecut. Cel care a comis această crimă este iubitul soției pastorului.

În predicile sale de la Biserica Baptistă din Ada, Oklahoma, Statele Unite, pastorul îndemna la mântuire. Departe de activitatea bisericească, pastorul avea o viață paralelă în comunitățile de „swingeri” din oraș.

Bărbatul participa, împreună cu soția sa, la partide de sex în grup. Potrivit The Mirror, pastorului îi plăcea să facă sex în trei cu soția sa și cu alți bărbați.

La una dintre aceste întâlniri de „swingeri”, din ianuarie 2021, cei doi au întâlnit un bărbat în vârstă de 27 de ani pe nume Kahlil Square.

Săptămâna următoare, cei trei s-au întâlnit la un motel pentru o altă experiență sexuală. Femeia a făcut atunci schimb de numere de telefon cu tânărul cu care mai târziu a început o aventură extraconjugală.

La doar câteva luni de la întâlnirea celor trei, iubitul femeii l-a împușcat mortal pe pastor.

Într-o întâlnire pe care femeia a avut-o cu amantul său, ea s-a plâns de faptul că soțul său o abuza mental și fizic. În tot acest timp soțul femeii era plecat într-o călătorie în Mexic.

El s-a întors acasă, iar după câteva zile a fost ucis de amantul soției sale. Kristie Evans, soția pastorului, a recunoscut mai târziu că ea l-a determinat pe pe iubitul său să-i ucidă soțul.

Baptist pastor David Evans was murdered by his wife’s boyfriend, but the reasoning for the killing is far scarier. #truecrimehttps://t.co/EyiR3tXojf pic.twitter.com/3GGEZJHEUS