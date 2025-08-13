Turcia vrea să renunțe la „all-inclusive”. Cu ce ar putea înlocui sistemul apreciat de turiști

Guvernul Turciei a inițiat mai multe măsuri pentru reducerea risipei alimentare la micul-dejun tip bufet sau mixt. Noile reglementări elimină cerința unui minim de persoane pentru servirea mesei.

De asemena, în hotelurile all-inclusive s-ar putea ajunge la sistemul „alege ce mănânci”, scrie Sabah.

23 de milioane de tone de alimente, irosite anual în Turcia

În fiecare an în Turcia se risipesc, în medie, 23 de milioane de tone de alimente, iar aproximativ 35% dintre fructe și legume se aruncă înainte să ajungă pe masă, conform unui raport al Fundației pentru Prevenirea Risipei din Turcia. Această risipă, care alimentează și inflația, a determinat Consiliul Prezidențial pentru Politici Agricole și Alimentare să acționeze.

Consiliul a pregătit un raport detaliat privind combaterea risipei, care va fi prezentat președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Odată ce subiectul va ajunge în Parlament, vor fi introduse reglementări legale pentru a pune capăt risipei și pentru a elimina obligativitatea porțiilor impuse la micul dejun tip „serpme”.

Jumătate din alimentele de la micul-dejun ajung la gunoi

În ultimii ani, micul dejun tip „serpme” a devenit extrem de popular, dar a început să fie perceput ca o problemă. Multe localuri refuză să servească două porții de mic-dejun pentru trei persoane, forțând clienții să comande strict în funcție de numărul de locuri la masă, ceea ce duce la o creștere a risipei.

Ramazan Bingöl, membru al Consiliului Prezidențial pentru Politici Agricole și Alimentare și președinte al Asociației Naționale a Restaurantelor și Turismului (TÜRES), a declarat că 50% din alimentele servite la un astfel de mic-dejun ajung la gunoi.

„Această risipă crește din cauza regulilor impuse de localuri. De exemplu, trei sau patru prieteni s-ar sătura cu două porții, dar multe localuri îi obligă să comande câte o porție de persoană. Multe preparate nici nu sunt atinse și sunt aruncate direct”, a spus el.

Bingöl a subliniat și problema hotelurilor all-inclusive pe care le-a descris ca „un sistem al risipei”: „Oamenii își pun din toate pe farfurie, dar nu mănâncă tot. Milioane de lire se pierd astfel.” El a menționat că, pentru a combate inflația alimentară, este esențial să fie stopată risipa.

Ce reguli ar putea apărea

Dacă raportul va ajunge în Parlament, ar putea fi adoptate măsuri precum trecerea hotelurilor de la sistemul „all-inclusive” la un sistem „a la carte”, în care clienții comandă doar ce știu că vor mânca.

În restaurante și cafenele, reglementările ar putea interzice obligativitatea porțiilor raportate la numărul de persoane. Dacă un local nu permite acest lucru, clienții ar putea sesiza Ministerul Comerțului, iar localul ar putea fi amendat.

Raportul conține și o secțiune despre animalele fără stăpân. Se subliniază că aruncarea mâncării pe străzi, chiar și cu intenția de a hrăni animalele, este dăunătoare: murdărește orașele, răspândește bacterii și poate îmbolnăvi animalele.

„În nicio țară europeană nu este permis să arunci mâncare pe stradă sub pretextul hrănirii animalelor. Acest lucru perturbă și echilibrul natural”, a explicat Bingöl. Soluția ar fi ca resturile alimentare să fie colectate și trimise spre adăposturi, dar, cel mai important, să fie redusă risipa încă de la sursă.

