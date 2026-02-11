Autoritățile din Istanbul au interzis marți concertele a două trupe metal importante, Slaughter to Prevail și Behemoth, după ce comentatori islamiști le-au acuzat de „satanism”.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, a vorbit despre anulăril pe rețelele sociale: „Nicio activitate care să corupă societatea din Istanbul nu a fost permisă până în prezent și nici nu va fi pe viitor."

Un comunicat oficial de presă al biroului guvernatorului a explicat că spectacolele, programate pe scena Turkcell a Centrului Zorlu pe 10 februarie (Slaughter To Prevail) și 11 februarie (Behemoth), au fost interzise din cauza reacțiilor publice răspândite, iar până joi nu mai pot fi organizate alte evenimente.

Opoziția față de formații a fost evidențiată de ziarul Yeni Akit, apropiat de Partidul Justiției și Dezvoltării (AKP) al președintelui Recep Tayyip Erdogan, scrie France 24.

„Copiii sataniști” vin la Instanbul

Ziarul a publicat un articol în care cerea interzicerea concertelor, sub titlul „Copiii sataniști ai diavolului sosesc la Istanbul”. Articolul afirma că formațiile fuseseră interzise în Rusia și Polonia „pentru că răspândiseră propagandă satanică și otrăviseră spiritul tinerilor”.

Yeni Akit a afirmat că aceste formații „promovează satanismul prin versurile și imaginile lor care îl reprezintă pe diavol”. Ziarul a mai afirmat că rețelele sociale din Turcia au fost inundate de apeluri la interzicerea acestor formații.

Reacția artiștilor

Slaughter to Prevail, o trupă metal deathcore, a fost înființată în Rusia, dar acum are sediul în Statele Unite. Chitaristul principal al trupei este britanic. Behemoth este o trupă poloneză de death metal.

Vocalistul Slaughter To Prevail, Alex Terrible, a respins afirmațiile privind afilierile religioase, clarificând pe rețelele sociale: „Nu am nicio idee ce spun, dar noi suntem SLAUGHTER TO PREVAIL... De asemenea, nu suntem satanici”.

De asemenea, el a mai spus că o „formațiune islamistă” a exercitat presiuni asupra guvernului pentru a le interzice. El a spus că afirmațiile sataniste sunt „complet neadevărate” și că „crede în Dumnezeu”. Însă cântărețul a adăugat că trupa nu poate merge împotriva guvernului turc și că este o „situație foarte tristă”.