Soarta tristă a refugiatului care și-a făcut selfie cu Merkel. Ce face acum în Berlin

Fotografia făcută de Anas Modamani în Berlin la un centru de refugiați împreună cu Angela Merkel i-a schimbat complet viața după ce a fugit de războiul din Siria.

Anas a mărturisit că nu știa cu cine face selfie la momentul respectiv. ”Sincer, nu știam cine este. Nu urmăream știrile din cauza războiului. Nu aveam electricitate”, a povestit el.

Selfie-ul a devenit viral în Germania și a ajuns un simbol al politicii ușilor deschise pentru refugiați, promovate de cancelarul german.

Fotografia a ajuns în același timp și un instrument de propagandă anti-refugiați. ”Primele 6 luni au fost bune. Am trăit momente frumoase și am întâlnit multă lume. A fost o experiență frumoasă pentru mine la început, dar din nefericire lucrurile s-au schimbat” a spus Anas.

Într-un exemplu de fake news care a început să circule pe Facebook, mulți susțineau că Anas este terorist. ”Am vrut ca poza mea să nu mai apară în media. Am vrut ca oamenii care urăsc refugiații să nu mai folosească imaginea mea. Am fost în pericol. Am primit multe apeluri în care mi se spunea să fac plângere la poliție pentru că nu este adevărat, că ar putea deveni o problemă uriașă și aș ajunge la închisoare” a spus Anas.

Tânărul a dat Facebook în judecată susținând că platforma ar trebui să împiedice postarea imaginii alături de informații false. A pierdut însă procesul.

”Nu m-am așteptat ca Facebook să nu vrea să șteargă imaginea. Am avut așteptări mari pentru că trăiesc în Germania, unde omul are drepturi. Asta este Europa.”, spune el.

După 3 ani în Germania, Anas nu se simte complet acceptat. ”Sunt mereu tratat ca un refugiat. Nu contează unde sunt, oamenii mă tratează de parcă vin dintr-o țară periculoasă, islamică.” spune el.

În ciuda problemelor, Anas nu se dă bătut. ”Lucrez pe post de casier în Berlin de doi ani. Anul viitor mă înscriu să studiez sport și nutriție”, explică el.

Anas e decis să se lupte legal cu Facebook în continuare.

