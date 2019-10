”Sex pentru note”. Investigație tulburătoare BBC în universitățile din Africa

BBC Africa investighează de mai bine de un an un fenomen îngrijorător care se petrece în universitățile din Africa de Vest.

Tot mai multe tinere s-au plâns că sunt hărțuite sexual de către profesori, care le solicită favoruri sexuale în schimbul unor note de trecere. Cazurile s-au înmulțumit îngrijorător în ultimii ani, însă mai niciodată nu au fost dovedite, arată sursa citată.

După ce a adunat zeci de mărturii ale victimelor, jurnaliștii BBC Africa Eye au trimis jurnaliste sub acoperire, care au pretins că sunt studente, la Universitatea din Lagos și cea din Ghana. Femeile au fost hărțuite sexual și au primit propuneri indecente din partea lectorillor. Toate conversațiile au fost filmate cu camere ascunse în hainele acestora.

Corespondenta Kiki Mordi, care a fost și ea abuzată sexual în studenție, a dezvăluit ce se întâmplă în spatele ușilor închise în unele dintre cele mai prestigioase universități din regiune.

O jurnalistă sub acoperire a fost trimisă în biroul unui lector universitar, sub pretextul că dorește să se înscrie la cursurile Universității din Lagos. Aceasta a pretins că are 17 ani.

„Știi că sunt pastor și că am 50 de ani? Chiar și la vârsta mea, dacă vreau o fată de vârsta ta, tot ce trebuie să fac este să vorbesc cu ea și să-i dau niște bani și va fi a mea”, i-a spus profesorul tinerei.

Universitatea din Ghana a transmis că va verrifica acuzațiile extrem de grave.

Imagini din timpul întâlnirilor vedeți în materialul video BBC Africa.