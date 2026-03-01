Este prima reacție a pontifului american, de la începutul conflictului. Anul acesta, într-un discurs major de politică internațională, Papa Leon a făcut cunoscut, clar, că se opune folosirii puterii militare americane și în Venezuela.

Și, chiar dacă Sfântul Scaun are o tradiție de neutralitate diplomatică, a vorbit fără menajamente despre catastrofele umanitare declanșate de intervenția israeliană în Gaza și de cea rusă în Ucraina.

”Apel din inimă părților implicate să își asume responsabilitatea morală”

Papa Leaon: ”Stabilitatea și pacea nu se construiesc prin amenințări reciproce, nici prin arme care răspândesc distrugere, durere și moarte, ci doar printr-un dialog rezonabil, autentic și responsabil, având în vedere posibilitatea unei tragedii de proporții enorme. Fac un apel din inimă părților implicate să își asume responsabilitatea morală de a opri spirala violenței, înainte să devină un abis iremediabil”.