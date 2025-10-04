Pescarii au descoperit o nouă dronă subacvatică de spionaj chinezească. Ce sunt capabile să facă

Stiri externe
04-10-2025 | 11:34
drona subacvatica

Garda de Coastă a Filipinelor a anunțat marți că pescari filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de origine chineză în timp ce pescuiau în apele din apropierea insulei Palawan, săptămâna trecută.

autor
Vlad Dobrea

„Apreciem reacția rapidă a pescarilor locali pentru că au raportat această descoperire”, a declarat comandantul Gărzii de Coastă, amiralul Ronnie Gil Gavan, într-un comunicat publicat pe X, pe 30 septembrie.

Potrivit Gărzii de Coastă, pescarii au găsit pe 28 septembrie un „dispozitiv de aproximativ 10 metri lungime”, scrie Business Insider.

Aceștia au predat dispozitivul în aceeași seară autorităților, pentru verificări și investigații suplimentare.

Primele verificări au arătat că dispozitivul avea „o sondă compactă concepută pentru a măsura salinitatea apei de mare, temperatura și adâncimea”, a precizat instituția.

Citește și
andrej babis
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia. Ce va urma

Astfel de senzori sunt folosiți pentru profilarea oceanografică, a adăugat aceasta.

Garda de Coastă a mai precizat că senzorul avea inscripții în limba chineză, iar „structura metalică robustă” era „tipică pentru componentele vehiculelor subacvatice autonome, cunoscute drept ‘drone subacvatice’.”

Drone similare au mai fost recuperate de Garda de Coastă a Filipinelor încă din iulie 2022, se arată în comunicat.

„Cel puțin trei dintre acele descoperiri anterioare au fost legate de desfășurarea chineză, pe baza unor dovezi precum cartele SIM de la China Telecom, transceivere iridium conectate la compania HWA Create din Beijing (un contractant de apărare) și baterii marcate de China Electronics Technology Group Corporation”, se mai precizează în document.

Ministerul de externe al Chinei nu a răspuns solicitării de comentarii transmise de Business Insider.

Pescarii filipinezi s-au mai confruntat și în trecut cu astfel de drone chinezești.

În ianuarie, Poliția Națională a Filipinelor a anunțat că pescarii au descoperit o dronă subacvatică chineză la șase mile de coasta unei mici insule din provincia Masbate.

Aceste descoperiri au loc în contextul tensiunilor ridicate dintre China și Filipine. Ambele țări își dispută suveranitatea asupra Mării Chinei de Sud, o rută maritimă esențială care deține rezerve majore de petrol și gaze.

În august, o navă de război a marinei chineze și o ambarcațiune a Gărzii de Coastă chineze s-au ciocnit în timp ce urmăreau o navă a Gărzii de Coastă a Filipinelor în Marea Chinei de Sud. Ambele nave chinezești au suferit avarii semnificative la cocă.

Jay Tarriela, purtător de cuvânt al Gărzii de Coastă a Filipinelor, a declarat într-un comunicat că instituția „a îndemnat constant” China să respecte reglementările internaționale privind prevenirea coliziunilor și să „abordeze aceste chestiuni cu profesionalism”.

„Am subliniat, de asemenea, că un astfel de comportament imprudent pe mare ar putea duce, în cele din urmă, la accidente”, a adăugat Tarriela.

Sursa: Business Insider

Etichete: China, pescari, Filipine, drona, drona subacvatica,

Dată publicare: 04-10-2025 11:34

Articol recomandat de sport.ro
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Citește și...
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia. Ce va urma
Stiri externe
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia. Ce va urma

Partidul populist al miliardarului şi fostului premier ceh Andrej Babis a câștigat alegerile parlamentare de sâmbătă, dar nu va obţine majoritatea, indică o proiecţie realizată de agenţiile Stem şi Stem/Mark pentru canalul CNN Prima News.

Șase persoane suspectate de terorism, interogate după atacul de la sinagoga din Manchester: Doi morți și trei răniți grav
Stiri externe
Șase persoane suspectate de terorism, interogate după atacul de la sinagoga din Manchester: Doi morți și trei răniți grav

Șase persoane suspectate de "pregătirea și incitarea la comiterea de acte teroriste" sunt interogate sâmbătă de poliția britanică, la două zile după atacul de la sinagogă din Manchester care s-a soldat cu doi morți și trei răniți grav.

Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații
Stiri externe
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații

Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot mai eficiente a Ucrainei și a „zidului de drone”, se arată într-o analiză Forbes.

Recomandări
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații
Stiri externe
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații

Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot mai eficiente a Ucrainei și a „zidului de drone”, se arată într-o analiză Forbes.

Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2
Stiri Politice
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din al doilea pachet de reforme asumat de Guvern.

Danemarca a raportat provocări navale repetate din partea Rusiei în strâmtorile sale. Spre ce își îndreaptă armele rușii
Stiri externe
Danemarca a raportat provocări navale repetate din partea Rusiei în strâmtorile sale. Spre ce își îndreaptă armele rușii

Serviciul de informații danez a raportat că nave rusești au provocat incidente periculoase, apropiindu-se de coliziune și perturbând navigația în strâmtorile dintre Marea Baltică și Marea Nordului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28