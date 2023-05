O tânără a fost hărțuită și dată afară dintr-un supermarket pentru că era „prea sexy”

Kerolay Chaves se afla la cumpărături atunci când a fost dată afară de personalul magazinului, pentru că aceștia au considerat că hainele ei erau prea „vulgare”.

„Tocmai am venit de la supermarket și am fost agresată pentru că purtam 'haine prea scurte'. Unii oameni se uitau cu prejudecată, alții m-au înjurat și, în cele din urmă, am fost dată afară din magazin. Vă vine să credeți? Cred că este absurd că noi, femeile, suntem încă tratate în acest fel doar pentru că ne îmbrăcăm așa cum vrem”, a spus fotomodelul pe Instagram, unde are o comunitate de 435,000 de admiratori.

„Adevărul este că trecem prin asta pentru că suntem prea sexy, atâta tot”, a mai adăugat fotomodelul și influencerul. „M-am simțit jignită de ura gratuită pe care am primit-o atât în supermarket, cât și în postarea mea de pe Instagram. Cred că toate aceste insulte au mai mult de-a face cu 'fobia față de femeile sexy' cu care mă confrunt zilnic”.

Incidentul a i-a pus pe fanii fotomodelului pe jar, însă nu toată lumea a fost de acord cu aceasta.

„Nu este nevoie să mergi la un supermarket îmbrăcată așa”, a spus un utilizator.

„Cred că în același mod în care un bărbat fără cămașă ar fi dat afară din local ți s-a întâmplat și ție”, a spus un alt utilizator.

Cu toate acestea, alții au susținut-o.

„A fost un lucru greșit ce ți-au făcut”, a spus un admirator.

„Toată lumea poartă haine care îi fac să se simtă mai bine”, a spus un alt admirator.

