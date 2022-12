O persoană a murit și alte cinci au fost rănite în tiruri ucrainene asupra regiunii Belgorod, din Rusia

Potrivit lui, tirurile au vizat Belgorod, capitala regională, provocând patru răniţi, precum şi un district situat în apropiere, unde „există din nefericire un mort şi un rănit”, scrie AFP, citată de Agerpres.

Damage in Belgorod. I see military outfits ???????? pic.twitter.com/ydZDxYdprN

Geamurile mai multor imobile au fost sparte şi 14 case au fost avariate, a precizat Gladkov.

Explosions are being reported in #Russian #Belgorod. pic.twitter.com/ii9iFino4f