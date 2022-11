Momentul în care un incendiu uriaș cuprinde un zgârie-nori din Dubai. Clădirea se află în apropiere de Burj Khalifa | VIDEO

Clădirea, care se află aproape de cel mai înalt zgârie-nori din lume, Burj Khalifa, a fost cuprinsă de flăcări, care s-au extins ulterior la fiecare etaj, potrivit Arab News.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Toți locuitorii au fost evacuați în siguranță, potrivit Apărării Civile din Dubai.

Pompierii au fost alertați în jurul orei 3:11 dimineața, iar incendiul a fost stins în trei ore. Flăcările au afectat doar fațada blocului-turn.

Imaginile filmate la fața locului au surprins momentele în care s-au desprins bucăți din fațada clădirii.

In #Dubai, the #Emaar skyscraper caught fire near the #BurjKhalifa, the tallest building in the world.

At the moment the fire was extinguished, there is no information about victims. pic.twitter.com/QtPmRBHSTq