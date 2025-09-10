Momentul în care o dronă explodează în Periprava. Incidentul vine la scurt timp după atacul masiv din Ucraina

10-09-2025 | 14:48
Atacul cu drone al Rusiei asupra localității ucrainene Vâlcov, aflată la granița României, a fost filmat de o persoană aflată în localitatea tulceană Periprava.

autor
Sabrina Saghin

În imagini se vede o explozie uriașă pe malul ucrainean al Dunării. 

Rusia a lansat un atac masiv cu drone în noaptea de marți spre miercuri, iar România a ridicat de la sol avioane F-16 pentru monitorizare, însă fără ca spațiul aerian național să fi fost încălcat.

