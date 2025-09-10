Momentul în care o dronă explodează în Periprava. Incidentul vine la scurt timp după atacul masiv din Ucraina

Atacul cu drone al Rusiei asupra localității ucrainene Vâlcov, aflată la granița României, a fost filmat de o persoană aflată în localitatea tulceană Periprava.

În imagini se vede o explozie uriașă pe malul ucrainean al Dunării.

Google Maps

Rusia a lansat un atac masiv cu drone în noaptea de marți spre miercuri, iar România a ridicat de la sol avioane F-16 pentru monitorizare, însă fără ca spațiul aerian național să fi fost încălcat.

Incidentul survine în contextul recentului atac masiv cu drone din Ucraina, când România a ridicat de la sol avioane F-16 pentru monitorizare, însă fără ca spațiul nostru aerian să fi fost încălcat.

În noaptea din 9 spre 10 septembrie, MApN a anunțat că două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană din Fetești pentru misiuni de cercetare. A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, dar nu s-au constatat intruziuni în spațiul aerian al României, iar alerta a fost ridicată în jurul orei 02:35.

„În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localităţii ucrainene Vâlcov, la graniţa cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare”, anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Ministerul Apărării Naţionale anunţă că menţine în permanenţă un nivel ridicat de vigilenţă şi asigură supravegherea strictă a spaţiului aerian, maritim şi terestru national.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













